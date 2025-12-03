Çorum Oğuzlar'da 69 Yaşındaki Yılmaz Erdem İçin Arama Başlatıldı

Obruk Barajı kıyısındaki bağ evinden dönüşte kayboldu, cep telefonu bağ evinde bulundu

Çorum’un Oğuzlar ilçesinde, 69 yaşındaki Yılmaz Erdem evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamaması üzerine aranıyor.

Edinilen bilgiye göre, dün öğle saatlerinde ilçe merkezine 3 kilometre mesafedeki Obruk Barajı kıyısındaki bağ evine gitmek üzere evinden ayrılan Erdem’den yakınları bir daha haber alamadı.

Evine geri dönmeyen Erdem için 112 Acil Çağrı Merkezi aranarak yardım istendi. İhbar üzerine AFAD, Oğuzlar Belediyesi ve Oğuzlar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından arama çalışması başlatıldı.

Jandarma ekiplerince yapılan incelemede, Erdem’in bağ evine geldiği ve yaklaşık 4 saat sonra bağ evinden iş kıyafetleriyle ilçe merkezi istikametinde ayrıldığı belirlendi. Ayrıca Erdem’in cep telefonunun bağ evinde bulunduğu öğrenildi.

Arama çalışmaları bölgede ekipler tarafından sürdürülüyor.

ÇORUM'UN OĞUZLAR İLÇESİNDE EVİNDEN AYRILDIKTAN SONRA BİR DAHA KENDİSİNDEN HABER ALINAMAYAN 69 YAŞINDAKİ VATANDAŞ İÇİN ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI.