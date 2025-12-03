Çorum Oğuzlar'da 69 Yaşındaki Yılmaz Erdem İçin Arama Başlatıldı

Çorum Oğuzlar’da 69 yaşındaki Yılmaz Erdem, bağ evinden dönerken kayboldu; AFAD, belediye ve jandarma ekipleri arama çalışmalarını sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 15:37
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 15:37
Çorum Oğuzlar'da 69 Yaşındaki Yılmaz Erdem İçin Arama Başlatıldı

Çorum Oğuzlar'da 69 Yaşındaki Yılmaz Erdem İçin Arama Başlatıldı

Obruk Barajı kıyısındaki bağ evinden dönüşte kayboldu, cep telefonu bağ evinde bulundu

Çorum’un Oğuzlar ilçesinde, 69 yaşındaki Yılmaz Erdem evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamaması üzerine aranıyor.

Edinilen bilgiye göre, dün öğle saatlerinde ilçe merkezine 3 kilometre mesafedeki Obruk Barajı kıyısındaki bağ evine gitmek üzere evinden ayrılan Erdem’den yakınları bir daha haber alamadı.

Evine geri dönmeyen Erdem için 112 Acil Çağrı Merkezi aranarak yardım istendi. İhbar üzerine AFAD, Oğuzlar Belediyesi ve Oğuzlar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından arama çalışması başlatıldı.

Jandarma ekiplerince yapılan incelemede, Erdem’in bağ evine geldiği ve yaklaşık 4 saat sonra bağ evinden iş kıyafetleriyle ilçe merkezi istikametinde ayrıldığı belirlendi. Ayrıca Erdem’in cep telefonunun bağ evinde bulunduğu öğrenildi.

Arama çalışmaları bölgede ekipler tarafından sürdürülüyor.

ÇORUM'UN OĞUZLAR İLÇESİNDE EVİNDEN AYRILDIKTAN SONRA BİR DAHA KENDİSİNDEN HABER ALINAMAYAN 69...

ÇORUM'UN OĞUZLAR İLÇESİNDE EVİNDEN AYRILDIKTAN SONRA BİR DAHA KENDİSİNDEN HABER ALINAMAYAN 69 YAŞINDAKİ VATANDAŞ İÇİN ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI.

İLGİLİ HABERLER

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Orhangazi'de Traktör Dereye Yuvarlandı: 78 Yaşındaki Sürücü Vinçle Kurtarıldı
2
NEÜ ile TÜİK Arasında Büyük Veri İş Birliği Toplantısı
3
İskenderun'da 6 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Kişi Tutuklandı
4
Diyarbakır'da 'Anadolu Mirası' Operasyonu: 690 Bizans Sikkesi Ele Geçirildi
5
Eyyübiye'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Programı — Mehmet Kuş'tan Destek Sözü
6
Altıntaş'ta 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Etkinliği
7
Antalya'da 'İyilik Atölyesi' Açıldı: Müftülük ve TDV İş Birliği

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?