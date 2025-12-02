Çorum Osmancık'ta Yangın: İki Katlı Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Çorum'un Osmancık ilçesi Çampınar köyünde çıkan yangında iki katlı ev kullanılamaz hale geldi; can kaybı ya da yaralanma yok, inceleme başlatıldı.

Yayın Tarihi: 02.12.2025 17:12
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 17:12
Çampınar köyünde gece yarısı alevler yükseldi

Çorum'un Osmancık ilçesine bağlı Çampınar köyü'nde bulunan iki katlı bir evde, henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmadı, ancak ev kullanılamaz hale geldi ve büyük çapta hasar oluştu.

Yetkililer, yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlattı. Olayla ilgili inceleme ve hasar tespit çalışmaları sürüyor.

