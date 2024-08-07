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Coşkun Aral, Enstitü Sosyal'de Medya ve Etik Üzerine Konuştu

Coşkun Aral, Enstitü Sosyal'deki etkinlikte medya ve etik konularını tartıştı.

Yayın Tarihi: 07.08.2024 22:40
Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 23:33
Coşkun Aral, Enstitü Sosyal'de Medya ve Etik Üzerine Konuştu

Coşkun Aral, Enstitü Sosyal Konferansında Medyanın Rolünü Vurguladı

Savaş muhabiri, seyyah ve belgesel yapımcısı Coşkun Aral, Enstitü Sosyal'in düzenlediği İki Nokta Buluşmaları etkinliğine katıldı. Etkinlikte yapmış olduğu sunumda "Medya ve Etik" konusunu ele aldı.

İsrail-Filistin Çatışmaları Üzerine Değerlendirmeler

Aral, kendisine ait savaş muhabirliği anılarını paylaşırken İsrail-Filistin çatışmalarına dair önemli gündem maddelerine de yer verdi. "Bu savaş bir gün sona erecek, ama sonrasındaki Filistin'in durumu nasıl şekillenecek?" diyerek durumu sorguladı.

Çözüm İçin Akıl, Bilim ve Hukuk Ön Planda

Aral, yaşananlara dikkat çekerek, "İsrail'in zarar verdiği yerlerden kazanç sağladığını görmekteyiz. Gönderdiğimiz yardımlar dahi İsrail sisteminin bir parçası içinde üretiliyor. Bizim için asıl önemli olan, İslam dünyasında aklın, bilimin, vicdanın ve hukuk sisteminin egemen kılınmasıdır." şeklinde konuştu.

Ekonomi ve Savaş Bağlantısı

Türkiye'ye dair içeriklerle kendi muhabirlik tecrübelerini anlatan Aral, "Ekonomi bozulduğunda halk hareketlerine kapı açılıyor. Kaybedecek bir şeyi olmayan bireyler, savaşmaya daha yatkındır. Dolayısıyla bu hassas dönemlerde dikkatli olmalıyız." ifadesinde bulundu.

Etkinlik Sonrası Katılımcıların Soruları

Kurumsal İletişim ve Etkinlikler Direktörü Fatmanur Kartav moderatörlüğünde gerçekleşen bu etkinlik, Aral'ın katılımcılardan gelen sorulara yanıt vermesiyle sona erdi.

Savaş muhabiri, seyyah, belgesel film ve televizyon yapımcısı Coşkun Aral, Enstitü Sosyal'in İki...

Savaş muhabiri, seyyah, belgesel film ve televizyon yapımcısı Coşkun Aral, Enstitü Sosyal'in İki Nokta Buluşmaları'na katıldı.

Savaş muhabiri, seyyah, belgesel film ve televizyon yapımcısı Coşkun Aral, Enstitü Sosyal'in İki...

Savaş muhabiri, seyyah, belgesel film ve televizyon yapımcısı Coşkun Aral, Enstitü Sosyal'in İki Nokta Buluşmaları'na katıldı.

Savaş muhabiri, seyyah, belgesel film ve televizyon yapımcısı Coşkun Aral, Enstitü Sosyal'in İki...

Savaş muhabiri, seyyah, belgesel film ve televizyon yapımcısı Coşkun Aral, Enstitü Sosyal'in İki Nokta Buluşmaları'na katıldı.

Savaş muhabiri, seyyah, belgesel film ve televizyon yapımcısı Coşkun Aral, Enstitü Sosyal'in İki...

Savaş muhabiri, seyyah, belgesel film ve televizyon yapımcısı Coşkun Aral, Enstitü Sosyal'in İki Nokta Buluşmaları'na katıldı.

Savaş muhabiri, seyyah, belgesel film ve televizyon yapımcısı Coşkun Aral, Enstitü Sosyal'in İki...

Savaş muhabiri, seyyah, belgesel film ve televizyon yapımcısı Coşkun Aral, Enstitü Sosyal'in İki Nokta Buluşmaları'na katıldı.

Savaş muhabiri, seyyah, belgesel film ve televizyon yapımcısı Coşkun Aral, Enstitü Sosyal'in İki...

Savaş muhabiri, seyyah, belgesel film ve televizyon yapımcısı Coşkun Aral, Enstitü Sosyal'in İki Nokta Buluşmaları'na katıldı.

Savaş muhabiri, seyyah, belgesel film ve televizyon yapımcısı Coşkun Aral, Enstitü Sosyal'in İki...

Savaş muhabiri, seyyah, belgesel film ve televizyon yapımcısı Coşkun Aral, Enstitü Sosyal'in İki Nokta Buluşmaları'na katıldı.

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