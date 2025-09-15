Costa: Gazze'de Derhal Ateşkes, Batı Şeria'da Yasa Dışı Yerleşimler Durdurulmalı

AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, Atina'da Gazze'de ateşkes, Batı Şeria'da yasa dışı yerleşimlerin durdurulması ve iki devletli çözüm için gerekli koşulların oluşturulmasını istedi.

Yayın Tarihi: 15.09.2025 13:05
Güncelleme Tarihi: 15.09.2025 13:05
Costa: Gazze'de Derhal Ateşkes, Batı Şeria'da Yasa Dışı Yerleşimler Durdurulmalı

Costa'dan Açık Mesaj: Gazze'de Ateşkes, Batı Şeria'da Yerleşimler Durmalı

Atina görüşmesinde güvenlik, savunma ve Orta Doğu gündemi konuşuldu

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, Atina'ya gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında Costa, Orta Doğu'daki gelişmelerin Avrupa için ciddi zorluklar oluşturduğunu vurguladı.

"Gazze'de derhal ateşkese varılmasını, Batı Şeria'da yasa dışı yerleşimlerin durdurulmasını, iki devletli çözümün işlevsel olabilmesi için gerekli koşulların oluşturulmasını istemeliyiz." sözleriyle Costa, bölgeyle yakın ilişkilerin önemine dikkat çekti.

Costa, ayrıca AB içinde savunma harcamalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, "AB'nin 27 ülkesinden 23'ünün NATO üyesi" olduğuna işaret etti ve üyelerin askeri harcamaları artırma kararına atıfta bulundu. Costa'nın ifadesiyle: "Bu sadece daha fazla harcama yapmakla ilgili değil, daha iyi harcama yapmakla da ilgili. Daha iyi harcama yapabilmek için birlikte çalışabilme ve ortak tedarikin yanı sıra ortak fonlarla finanse edilen ortak mallara da sahip olmayı garantilememiz gerekir."

Miçotakis de görüşmede Orta Doğu'daki gelişmelerin ele alındığını belirtti. Başbakan, "ABD, Katar ve Mısır tarafından ortaya konulan ateşkese yönelik müzakere çabalarını destekliyoruz ancak Katar'ın toprak egemenliğine yönelik ihlalden sonra çok endişeliyiz." dedi.

Miçotakis, Gazze'de tansiyonu artıracak her türlü eylemden kaçınılması gerektiğini vurgulayıp bunun sivillerin yaşadığı dramatik durumu ağırlaştıracağına dikkat çekti. Ayrıca görüşmede göç ve ortak Avrupa savunma politikalarının da gündeme geldiğini, hava savunma veya füzesavar sistemleri gibi Avrupa'nın tamamını ilgilendirecek savunma harcamalarının finanse edilmesi için bir Avrupa fonu olması gerektiğini ifade etti.

İLGİLİ HABERLER

Sinop ve Karatay Belediyeleri KPSS'li Memur, Zabıta ve İtfaiyeci Alımı Başlıyor

Yargıtay ve Burdur MAKÜ 4/B Personel Alımı — 2024 KPSS (B), Son Başvuru 15 Eylül 2025

İşCep'te Rent Go ile %40 İndirim — Eylül Sonuna Kadar

Garanti BBVA'dan Tekstile 3,5 Trilyonluk Yeşil Finansman Taahhüdü

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TİKA'dan Bosna Hersek'e Mesleki Eğitim Desteği: 7 Binden Fazla Genç
2
Costa: Gazze'de Derhal Ateşkes, Batı Şeria'da Yasa Dışı Yerleşimler Durdurulmalı
3
Tarım Desteklerine Dev Zam: Ödemeler %27 Artırıldı — 1 Ocak 2026'da Yürürlükte
4
Bolu'da Gölköy Baraj Gölü'nde Su Seviyesi Yüzde 22'ye Düştü
5
Büyükelçi Küçükyılmaz: Türkiye-Cezayir İlişkileri 10 Milyar Dolara Taşınacak
6
Türkiye'de AFAD gönüllülük seferberliği 1 milyon 603 bin 900'e ulaştı
7
Erdoğan Katar'a Gitti: İİT-Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi'ne Katılım

İşCep'te Rent Go ile %40 İndirim — Eylül Sonuna Kadar

O ilde Eğitim Desteği Başlıyor: Aylık 2.500 TL'ye Varan Burs ve Başvuru Şartları

Balıkesir'de Ücretsiz Beslenme Paketi Desteği Başvuruları Başladı

MEB ve Bilicra'dan Öğretmenlere Eylül'de %25 Teknoloji İndirimi

Milyonluk Kamu İhaleleri: Kütahya, Bartın ve Bursa

Sağlık Bakanlığı'ndan 17 Bin Personel Alımı: Eylül İlanı ve Başvuru Detayları

Sinop ve Karatay Belediyeleri KPSS'li Memur, Zabıta ve İtfaiyeci Alımı Başlıyor

Yargıtay ve Burdur MAKÜ 4/B Personel Alımı — 2024 KPSS (B), Son Başvuru 15 Eylül 2025

Osmaniye Belediyesi'nden 8.000 TL Eğitim Desteği: Başvurular Başladı (4.000+4.000 TL)

Bitlis'te Üç Büyük Yatırım: 112, Yol ve Stadyum İhaleleri Açıldı

İstanbul'da Toplu Taşıma Zammı: Bilet, Metrobüs, Taksi ve Abonman Ücretleri

Garanti BBVA'dan Tekstile 3,5 Trilyonluk Yeşil Finansman Taahhüdü