Costa: Gazze'de Derhal Ateşkes, Batı Şeria'da Yasa Dışı Yerleşimler Durdurulmalı

Costa'dan Açık Mesaj: Gazze'de Ateşkes, Batı Şeria'da Yerleşimler Durmalı

Atina görüşmesinde güvenlik, savunma ve Orta Doğu gündemi konuşuldu

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, Atina'ya gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında Costa, Orta Doğu'daki gelişmelerin Avrupa için ciddi zorluklar oluşturduğunu vurguladı.

"Gazze'de derhal ateşkese varılmasını, Batı Şeria'da yasa dışı yerleşimlerin durdurulmasını, iki devletli çözümün işlevsel olabilmesi için gerekli koşulların oluşturulmasını istemeliyiz." sözleriyle Costa, bölgeyle yakın ilişkilerin önemine dikkat çekti.

Costa, ayrıca AB içinde savunma harcamalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, "AB'nin 27 ülkesinden 23'ünün NATO üyesi" olduğuna işaret etti ve üyelerin askeri harcamaları artırma kararına atıfta bulundu. Costa'nın ifadesiyle: "Bu sadece daha fazla harcama yapmakla ilgili değil, daha iyi harcama yapmakla da ilgili. Daha iyi harcama yapabilmek için birlikte çalışabilme ve ortak tedarikin yanı sıra ortak fonlarla finanse edilen ortak mallara da sahip olmayı garantilememiz gerekir."

Miçotakis de görüşmede Orta Doğu'daki gelişmelerin ele alındığını belirtti. Başbakan, "ABD, Katar ve Mısır tarafından ortaya konulan ateşkese yönelik müzakere çabalarını destekliyoruz ancak Katar'ın toprak egemenliğine yönelik ihlalden sonra çok endişeliyiz." dedi.

Miçotakis, Gazze'de tansiyonu artıracak her türlü eylemden kaçınılması gerektiğini vurgulayıp bunun sivillerin yaşadığı dramatik durumu ağırlaştıracağına dikkat çekti. Ayrıca görüşmede göç ve ortak Avrupa savunma politikalarının da gündeme geldiğini, hava savunma veya füzesavar sistemleri gibi Avrupa'nın tamamını ilgilendirecek savunma harcamalarının finanse edilmesi için bir Avrupa fonu olması gerektiğini ifade etti.