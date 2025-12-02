ÇTB Başkanı Kazım Yılmaz: Sahte Hesaplara Karşı Hukuki Süreç Başlatıldı

Çarşamba Ticaret Borsası'ndan açıklama

Çarşamba Ticaret Borsası (ÇTB), son günlerde sosyal medya platformlarında kurumun adını, logosunu ve kurumsal kimliğini taklit eden sahte hesaplara karşı harekete geçti. Kurumdan yapılan açıklamada, bu hesapların hiçbir resmî bağ taşımadığı ve yanıltıcı içeriklerle kamuoyunu yanıltmaya çalıştıkları vurgulandı.

Başkan Kazım Yılmaz'ın açıklaması

"Kurumsal kimliğimizi ve güvenilirliğimizi zedelemeye yönelik bu tür girişimlere kesinlikle müsaade etmeyeceğiz. Borsamızın adı kullanılarak yapılan her türlü yanıltıcı faaliyete karşı hem dijital platformlarda hem de yasal zeminde gerekli adımları atıyoruz. İlgili sahte hesaplar tespit edilir edilmez, şikayet sürecini başlattık ve durumu adli makamlara bildirdik"

ÇTB, resmî dijital mecralarının borsanın sosyal medya hesaplarında her zaman açıkça belirtildiğini hatırlatarak, üyeleri ve kamuoyunu dikkatli olmaya çağırdı.

Uyarı ve yönlendirme

"Vatandaşlarımızdan ve üyelerimizden ricamız, yalnızca resmî hesaplarımızdan yapılan duyurulara itibar etmeleri ve şüpheli hesaplarla karşılaştıklarında, şüpheli hesaplarla iletişime geçmek yerine bizlerle iletişime geçmeleridir."

