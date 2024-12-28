Cumhurbaşkanı Erdoğan 2025 Yılı Bütçesini Açıkladı: 1 Trilyon 569 Milyar Lira Yatırım Ayırdık

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2025 Yılı Bütçe Açıklamasında Bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2025 yılı bütçesinde gerçekçi adımlarla ve ortak bir gelecek vizyonuyla hareket ettiklerini ifade etti. Bu kapsamda, bu yılki bütçeden 1 trilyon 569 milyar lira kaynak ayırdıklarını duyurdu.

Yatırımlar İçin Ayrılan Kaynaklar

Erdoğan, bütçenin yapısal reformlar ile ekonomik büyümeye katkı sağlayacağını belirterek, yatırımların artırılması gerektiğinin altını çizdi. Gelecek dönemde uygulanacak politikalarla ülke ekonomisinin güçlendirileceği vurgulandı.