Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dijital Hareket Uyarısı: Yeni Bir Yapay Din Tartışması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dijital dünyanın etkisine dikkat çekerek, "Dijital hareket, yeryüzündeki tüm semavi dinleri özellikle İslam'ı hedef alıp yıpratmak suretiyle yeni bir yapay din oluşturma gayreti içindedir" dedi.

Erdoğan, bu yorumlarıyla dijitalleşme ve sosyal medyanın dinler üzerindeki olumsuz etkilerini vurguladı. Özellikle İslam dininin hedef alındığını ifade eden Erdoğan, toplumları sapkın fikirlere yönlendiren bu hareketlerin sonucunda ciddi bir tehlikenin ortaya çıkabileceğine dikkat çekti.

Bu açıklamalar, dijital platformlarda yaşanan dinî ve kültürel tartışmaların her geçen gün artmasıyla da bağlantılı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dinin sadece bireyler için değil, toplumsal huzur için de son derece önemli bir yapı taşı olduğunu sözlerine ekledi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.