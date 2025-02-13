Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze Açıklaması: Kararlı Tavır Vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazzeli Kardeşlerimize Sahip Çıkmalıyız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazzeli kardeşlerimizin vatanlarından koparılmalarını hedefleyen hukuk ve vicdan dışı tekliflere karşı kararlı bir duruş sergilemenin gerekliliğine dikkat çekti. Erdoğan, "Gazzeli kardeşlerimizi vatanından koparma gibi hukuk ve vicdan dışı tekliflerin olduğu bir dönemde kararlı tavrımızı güçlendirmemiz gerektiğine inanıyoruz" şeklinde konuştu.

Kararlılık Mesajı

Erdoğan, uluslararası kamuoyuna ve özellikle bölgedeki diğer ülkelere, Gazzeli halkın haklarını savunma konusunda Türkiye'nin kararlılığını bir kez daha hatırlattı. Bu çerçevede, Türkiye’nin her daim mağdurların yanında yer alacağı mesajını verdi.