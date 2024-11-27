Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze İçin Kalıcı Ateşkes Çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze için kritik açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze'de yaşanan katliamın durması ve kalıcı bir ateşkes sağlanması adına Türkiye'nin tüm imkanlarını seferber etmeye hazır olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin Desteği

Erdoğan, Türkiye'nin bu konuda her türlü katkıyı sağlamaya istekli olduğunu ifade etti. Bu açıklama, uluslararası toplumda Gazze’nin yaşadığı insani krizin sona ermesi için atılacak adımların önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Türkiye'nin, bölgedeki barışın yanı sıra insani yardım konusunda da aktif rol üstleneceği bekleniyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.