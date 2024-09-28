Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail Hükümeti Eleştirisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail Hükümetine Yönelik Eleştirileri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada, İsrail hükümetinin uluslararası hukuka aykırı davranışlarını şiddetle kınadı. Erdoğan, İsrail'in katliamlarına destek olan güçlerin bu durumu cesaretlendirdiğini belirterek, "İsrail hükümeti, katliamlarına silah ve mühimmat desteği sağlayan güçler tarafından şımartıldıkça pervasızlaşmakta, uluslararası hukuka meydan okumaktadır," ifadesini kullandı.

Uluslararası Toplumun Rolü

Erdoğan, uluslararası topluma bu durumu değiştirmek için harekete geçme çağrısında bulundu. İnşallah bu çabalarla, durdurulması gereken bu çirkin tabloya bir son verebiliriz." diyerek, bu konudaki kararlılığını vurguladı.