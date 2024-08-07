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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Maduro'ya seçim mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela'daki seçimlerin başarılı olması için Maduro ile görüştü.

Yayın Tarihi: 07.08.2024 20:13
Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 20:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Maduro'ya seçim mesajı

Erdoğan'dan Maduro'ya Telefon Görüşmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro ile telefonda bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşme sırasında Erdoğan, Venezuela'daki yaklaşan seçimlerin faydalı ve hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

Seçimlerin Önemi

Erdoğan, bölgedeki siyasi istikrarın sağlanmasında seçimlerin kritik bir rol oynadığını vurguladı. İki lider, iş birliği ve dayanışma konularını da ele alarak, ikili ilişkilerin güçlenmesi üzerine fikir alışverişinde bulundular.

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