Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Maduro'ya seçim mesajı

Erdoğan'dan Maduro'ya Telefon Görüşmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro ile telefonda bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşme sırasında Erdoğan, Venezuela'daki yaklaşan seçimlerin faydalı ve hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

Seçimlerin Önemi

Erdoğan, bölgedeki siyasi istikrarın sağlanmasında seçimlerin kritik bir rol oynadığını vurguladı. İki lider, iş birliği ve dayanışma konularını da ele alarak, ikili ilişkilerin güçlenmesi üzerine fikir alışverişinde bulundular.