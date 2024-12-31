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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye için Umut Veren Açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'de kalıcı barış için her türlü desteği sağlayacaklarını duyurdu.

Yayın Tarihi: 31.12.2024 12:02
Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 12:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye için Umut Veren Açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'deki durumla ilgili önemli bir açıklama yaptı. Erdoğan, "Yeni dönemin Suriye'de kalıcı barışa, huzura, istikrara ve ekonomik refaha kapı aralaması için gereken her türlü desteği sağlayacağız." dedi.

Barış ve İstikrar Vurgusu

Erdoğan, Suriye'deki gelişmelerin yalnızca bölge için değil, dünya barışı için de kritik öneme sahip olduğunu ifade etti. Ülkesinin bu noktada üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmek için hazır olduğunu belirten Cumhurbaşkanı, uluslararası işbirliğine de dikkat çekti.

Suriye'de Kalıcı Çözümler İçin, Türkiye’nin her türlü katkı ve desteği sunacağını ifade eden Erdoğan, bölgedeki ekonomik sıkıntıların giderilmesi ve güvenliğin sağlanması adına atılacak adımların önemine vurgu yaptı.

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