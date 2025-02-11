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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya'da Resmi Temaslarda Bulunuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya'nın başkenti Cakarta'ya resmi ziyaret gerçekleştirdi. Hükümet yetkilileri ile görüşmeler yapacak.

Yayın Tarihi: 11.02.2025 15:39
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 15:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya'da Resmi Temaslarda Bulunuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslar kapsamında özel uçak "TC-TRK" ile Endonezya'nın başkenti Cakarta'ya ulaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto, Türkiye'nin Cakarta Büyükelçisi Talip Küçükcan ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.

Erdoğan, eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile birlikte Endonezya'yı ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, konaklayacakları otele varışlarında, ellerinde Türk ve Endonezya bayraklarıyla kendilerini karşılayan Endonezyalı çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirerek sohbet etme fırsatı buldu.

Yarın Bogor Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto ile baş başa bir görüşme yapması beklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi İlk Toplantısı’na katılacak ve anlaşmaların imza töreni ile ortak basın toplantısına iştirak edecek.

Ayrıca, Erdoğan'ın, Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto'nun onuruna vereceği resmi yemeğe ve Türkiye-Endonezya İş Forumu'na katılması planlanıyor.

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