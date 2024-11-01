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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Sudani ile Görüşme Gerçekleştirdi

Türkiye ve Irak ilişkileri ile bölgesel meseleler gündeme geldi.

Yayın Tarihi: 01.11.2024 16:37
Güncelleme Tarihi: 01.11.2024 16:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Sudani ile Görüşme Gerçekleştirdi

Türkiye ve Irak Arasında Önemli Görüşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Mohamed Shia al-Sudani'yi kabul ederek, iki ülke ilişkileri ile bölgesel ve küresel meseleleri değerlendirdi. Bu görüşme, Türkiye ve Irak arasındaki iş birliğini güçlendirmek adına önemli bir adım olarak öne çıkıyor.

Bölgesel ve Küresel Görüşmeler

Görüşmede, Türkiye'nin Irak ile olan ilişkileri ve iki ülkenin uluslararası platformdaki rolleri ele alındı. Ayrıca, bölgedeki güncel siyasi ve ekonomik duruma dair fikir alışverişinde bulunuldu.

Bu tür diplomatik temaslar, iki ülke arasındaki ilişkilerin derinleşmesine katkı sağlamaktadır.

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