Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in Saldırıları Kayıplar Verdiriyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı son açıklamada, İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik gerçekleştirdiği saldırıların neden olduğu kayıplara dikkat çekti. Erdoğan, "İsrail'in vahşi saldırıları sonucunda son bir hafta içerisinde aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda Lübnanlı katledilmiştir," şeklinde konuştu.

Kayıp Sayısı

Erdoğan'ın ifadelerine göre, bu saldırılar sonucunda çok sayıda sivil hayatını kaybetmiş durumda. Bu durumun uluslararası kamuoyunda büyük yankı uyandırdığı belirtiliyor.

Uluslararası Tepkiler

Öte yandan, uluslararası toplumun bu tür saldırılara yönelik göstereceği tepkilerin önemi vurgulanıyor. Türkiye'nin bu konuda nasıl bir tutum sergileyeceği ise merak konusu.