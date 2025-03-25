Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kafede Vatandaşlarla Buluştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vatandaşlarla Bir Araya Geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda düzenlenen Eğitim Ailesi ile İftar Programı'nın ardından Söğütözü'ndeki bir kafeye uğradı.
Kafede Keyifli Anlar
Kafede, vatandaşlarla ve kafe çalışanlarıyla sıcak bir sohbet gerçekleştiren Erdoğan, ziyaretinin anısına hatıra fotoğrafları çektirdi. Aynı zamanda çocuklara hediye oyuncaklar vererek onlara unutulmaz anlar yaşattı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bu keyifli ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de eşlik etti.