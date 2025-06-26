Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kentsel Dönüşüm Milli Güvenlik Meselesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kentsel dönüşüm projelerinin önemine dikkat çekerek, "Kentsel dönüşüm, bizim için tercih değil adeta bir milli güvenlik meselesidir." ifadesini kullandı.

Erdoğan, yaptığı açıklamada, kentsel dönüşümün yalnızca bir yapı yenileme çalışması olmadığını, aynı zamanda ülkenin güvenliği için hayati bir süreç olduğunu vurguladı. Bu kapsamda hayata geçirilen projelerin, sağlıklı ve güvenli yaşam alanları yaratmayı hedeflediğini belirtti.

Ayrıca, kentsel dönüşüm çalışmalarının sadece fiziksel yapılarla sınırlı kalmaması gerektiğine, toplumsal bir dönüşüm ve dayanışma anlayışının da önemine işaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Merter Etkinlik Alanı'nda gerçekleştirilen "İstanbul'da Büyük Dönüşüm; Güngören'de 1930 Konut ve İşyeri Anahtar Teslimi, Temel Atma ve Toplu Açılış Töreni"ne katılarak, konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Merter Etkinlik Alanı'nda gerçekleştirilen 'İstanbul'da Büyük Dönüşüm; Güngören'de 1930 Konut ve İşyeri Anahtar Teslimi, Temel Atma ve Toplu Açılış Töreni'ne katılarak, konuşma yaptı.