DOLAR
39,84 -0,17%
EURO
46,62 0,24%
ALTIN
4.262,74 -0,12%
BITCOIN
4.257.955,97 0,8%

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kentsel Dönüşüm Milli Güvenlik Meselesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kentsel dönüşüm projelerinin milli güvenlik açısından büyük öneme sahip olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 26.06.2025 17:29
Güncelleme Tarihi: 26.06.2025 18:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kentsel Dönüşüm Milli Güvenlik Meselesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kentsel dönüşüm projelerinin önemine dikkat çekerek, "Kentsel dönüşüm, bizim için tercih değil adeta bir milli güvenlik meselesidir." ifadesini kullandı.

Erdoğan, yaptığı açıklamada, kentsel dönüşümün yalnızca bir yapı yenileme çalışması olmadığını, aynı zamanda ülkenin güvenliği için hayati bir süreç olduğunu vurguladı. Bu kapsamda hayata geçirilen projelerin, sağlıklı ve güvenli yaşam alanları yaratmayı hedeflediğini belirtti.

Ayrıca, kentsel dönüşüm çalışmalarının sadece fiziksel yapılarla sınırlı kalmaması gerektiğine, toplumsal bir dönüşüm ve dayanışma anlayışının da önemine işaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Merter Etkinlik Alanı'nda gerçekleştirilen "İstanbul'da Büyük...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Merter Etkinlik Alanı'nda gerçekleştirilen "İstanbul'da Büyük Dönüşüm; Güngören'de 1930 Konut ve İşyeri Anahtar Teslimi, Temel Atma ve Toplu Açılış Töreni"ne katılarak, konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Merter Etkinlik Alanı'nda gerçekleştirilen 'İstanbul'da Büyük...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Merter Etkinlik Alanı'nda gerçekleştirilen 'İstanbul'da Büyük Dönüşüm; Güngören'de 1930 Konut ve İşyeri Anahtar Teslimi, Temel Atma ve Toplu Açılış Töreni'ne katılarak, konuşma yaptı.

İLGİLİ HABERLER

Temmuz Zamları Başladı: Ekmeğin Fiyatı %20 Arttı

Akkışla'da Ücretsiz Yaz Spor Kursu Seferberliği!

Kamu İşçileri İçin Temmuz Müjdesi: Sendikaların Kararı Bekleniyor

Temmuz Ayında Maaş ve Sosyal Yardım Zamları Bekleniyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Şırnak'ta İş Arkadaşını Bıçaklayarak Öldüren Zanlı Tutuklandı
2
Ardahan'da Kura Nehri'nde Boğulma Olayı: Arama Çalışmaları Devam Ediyor
3
Ardahan'da Kura Nehri'nde Boğulma Olayı: İki Kişi Hayatını Kaybetti
4
Tarım Bakanı Yumaklı, Eğirdir Gölü için 21 Milyar Liralık Su Eylem Planını Açıkladı
5
Zonguldak'ta Boğulma Tehlikesi Geçiren Üniversite Öğrencisi Hayatını Kaybetti
6
Bursa'da Kaybolan Kişinin Cesedi Boğazköy Barajı'nda Bulundu
7
Ardahan'da Kura Nehri'nde Boğulma Olayı: 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Temmuz Ayında Maaş ve Sosyal Yardım Zamları Bekleniyor

İstanbul'da Deprem Alarmı: Sanayi Tesisleri Anadolu'ya Taşınıyor!

Kadın Girişimcilere Sıfır Faizli 1 Milyon TL Kredi Desteği!

Akkışla'da Ücretsiz Yaz Spor Kursu Seferberliği!

Emeklilere Temmuz Şoku: Beklentiler Bitti mi?

Kamu İşçileri İçin Temmuz Müjdesi: Sendikaların Kararı Bekleniyor

Hükümetten İstanbullulara Kira İnntervensiyonu: Yeni Sosyal Konut Projesi

Kuveyt Türk'ten Kaçırılmayacak Fırsat: 5.000 TL Kazanın!

Temmuz Zamları Başladı: Ekmeğin Fiyatı %20 Arttı

Akaryakıt Fiyatlarında Büyük İndirim Kapıda!

Bedelli Askerlik Ücretinde Son Gün: 30 Haziran

Asgari Ücret Temmuz Zammı İçin Gözler TBMM'de: Bakan Işıkhan Ne Yanıt Verecek?