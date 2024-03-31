Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Üsküdar'da oy kullandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Üsküdar'daki Saffet Çebi Ortaokulu'nda oy kullanarak demokratik haklarını kullandılar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Oy Sonrası Açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, oy kullandıktan sonra yaptığı açıklamada, yerel seçimlerin ülkemiz ve milletimiz için hayırlı bir netice çıkaracağını umduğunu belirtti.

Vatandaşların Sevgi Gösterisi Eşliğinde Oy Kullanması

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi, oy kullanmak için geldikleri okulda coşkulu bir kalabalık tarafından karşılandılar. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'nin de katıldığı karşılama sırasında vatandaşlar sevgi gösterilerinde bulundular.





Erdoğan çifti, sandık görevlileriyle tokalaşarak oy kullanma işlemine geçti. Kimlik kontrollerinin ardından kabine geçen çift, oy verdikten sonra zarflarını sandığa attılar ve mührü teslim edip imzalarını attılar.

Seçmen Listesindeki Yeri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "3308" numaralı sandıkta 249. sırada, eşi Emine Erdoğan ise 248. sırada yer alıyor.