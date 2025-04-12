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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Antalya Diplomasi Forumu'nda AA Standını Ziyaret Etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Antalya Diplomasi Forumu'nda Anadolu Ajansı'nın standını ziyaret etti.

Yayın Tarihi: 12.04.2025 20:01
Güncelleme Tarihi: 12.04.2025 20:01
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Antalya Diplomasi Forumu'nda AA Standını Ziyaret Etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu (ADF) kapsamında Anadolu Ajansını ziyaret etti.

Yılmaz, forumda Türkiye'nin diplomasi çalışmaları ile tanıtımına katkı sağlayan Anadolu Ajansı'nın önemine dikkat çekti. AA'nın, uluslararası arenada Türkiye'nin sesini duyurmak adına gerçekleştirdiği faaliyetler, toplantı boyunca gündem oldu.

Antalya Diplomasi Forumu, dünya genelinden liderlerin, diplomatların ve uzmanların bir araya gelerek güncel meseleleri tartıştığı önemli bir platform olarak öne çıkıyor. Bu yılki etkinlik, Türkiye'nin küresel diplomasi vizyonunu sergilemesi açısından kritik bir rol üstleniyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu (ADF)...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu (ADF) kapsamında Anadolu Ajansının (AA) standını ziyaret etti, "Sessiz Tanık" galerisini gezdi. AA'nın "Global İletişim Ortağı" olarak yer aldığı Antalya Diplomasi Forumu 2025, Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde devam ediyor. Foruma katılan Yılmaz, Anadolu Ajansının standını ziyaret ederek, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz'den çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Filistin'de hayatını kaybeden gazetecilerin isimlerinin, bölgeden gelen zarar görmüş kamera ve fotoğraf makinelerinin, AA foto muhabirleri tarafından Filistin'de çekilen fotoğrafların sergilendiği "Sessiz Tanık" galerisini gezen Yılmaz, AA'nın bölgede yaşananların dünyaya duyurulmasında önemli rol üstlendiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu (ADF)...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu (ADF) kapsamında Anadolu Ajansının (AA) standını ziyaret etti, "Sessiz Tanık" galerisini gezdi. AA'nın "Global İletişim Ortağı" olarak yer aldığı Antalya Diplomasi Forumu 2025, Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde devam ediyor. Foruma katılan Yılmaz, Anadolu Ajansının standını ziyaret ederek, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz'den çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Filistin'de hayatını kaybeden gazetecilerin isimlerinin, bölgeden gelen zarar görmüş kamera ve fotoğraf makinelerinin, AA foto muhabirleri tarafından Filistin'de çekilen fotoğrafların sergilendiği "Sessiz Tanık" galerisini gezen Yılmaz, AA'nın bölgede yaşananların dünyaya duyurulmasında önemli rol üstlendiğini ifade etti.

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