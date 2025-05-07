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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC Başbakanı Üstel ile Görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile görüşerek iş birliği protokollerini ele aldı.

Yayın Tarihi: 07.05.2025 17:53
Güncelleme Tarihi: 07.05.2025 17:53
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC Başbakanı Üstel ile Görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC Başbakanı ile Görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Bu buluşma, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşti.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda görüşmenin içeriğine dair bilgi verdi. Görüşme, iktisadi ve mali iş birliği protokolünün detaylarının kapsamlı bir şekilde ele alındığı bir ortamda gerçekleşti. Ayrıca, bölgesel gelişmelerin yanı sıra gelecekte öncelik verilecek projeler ve iş birliği alanları da değerlendirildi.

Yılmaz, Ünal Üstel'e nazik ziyaretleri ve yapıcı katkıları için teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Kuzey Kıbrıs Türk...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel ile bir araya geldi.

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