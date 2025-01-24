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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Konya'da Önemli Ziyaretler Gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Konya'da Valilik ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret ederek önemli görüşmelerde bulundu.

Yayın Tarihi: 24.01.2025 14:09
Güncelleme Tarihi: 24.01.2025 14:53
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Konya'da Önemli Ziyaretler Gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Konya'da Ziyaretlerde Bulundu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Konya'da bir dizi önemli ziyarette bulundu. İlk olarak Konya Valiliğini ziyaret eden Yılmaz, burada tören mangasını selamladı ve Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.

Yılmaz, Vali İbrahim Akın ile bir süre basına kapalı görüşerek, kentteki gelişmeleri değerlendirdi. Ardından Konya Büyükşehir Belediyesine geçen Yılmaz, Başkan Uğur İbrahim Altay ile görüşmeler yaptı.

Cuma namazını Alaaddin Camisi'nde kılan Yılmaz, burada ayrıca Selçuklu Sultanları Türbesi'nde temsili nöbet değişimini de izledi. Ziyaret sırasında Yılmaz'a, AK Parti Konya Milletvekili Tahir Akyürek ve MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı eşlik etti.

KOP Eylem Planı Toplantısı Düzenlendi

Yılmaz'ın ziyareti, KOP Eylem Planı Bilgilendirme ve İstişare Toplantısı ve Ekonomi Koordinasyon Kurulu için organizedildi. Bu önemli toplantılarla, bölgedeki ekonomik gelişim ve işbirliklerinin artırılması hedeflenmektedir.

Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz, KOP Eylem Planı Bilgilendirme ve İstişare Toplantısı ile...

Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz, KOP Eylem Planı Bilgilendirme ve İstişare Toplantısı ile Ekonomi Koordinasyon Kurulu için geldiği Konya'da, cuma namazını Alaaddin Camisi'nde kıldı. Yılmaz ve beraberindekiler, daha sonra Alaaddin Camisi'nde 8 Selçuklu sultanının kabrinin bulunduğu Selçuklu Sultanları Türbesi'nde temsili nöbet değişimini izledi.

Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz, KOP Eylem Planı Bilgilendirme ve İstişare Toplantısı ile...

Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz, KOP Eylem Planı Bilgilendirme ve İstişare Toplantısı ile Ekonomi Koordinasyon Kurulu için geldiği Konya'da, cuma namazını Alaaddin Camisi'nde kıldı. Yılmaz ve beraberindekiler, daha sonra Alaaddin Camisi'nde 8 Selçuklu sultanının kabrinin bulunduğu Selçuklu Sultanları Türbesi'nde temsili nöbet değişimini izledi.

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