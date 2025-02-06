Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Bahçeli'ye Geçmiş Olsun Mesajı

Altun'dan Bahçeli'ye Geçmiş Olsun Dilekleri

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye geçmiş olsun mesajı gönderdi. Bahçeli'nin geçirdiği tıbbi operasyonun ardından sağlık durumunun iyi olduğu bilgisine ulaştıklarını belirtti.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Başarılı bir tıbbi operasyon geçiren Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, kendisine Allah'tan acil şifalar temenni ediyorum. Sağlık durumunun da çok şükür oldukça iyi olduğunu öğrendiğimiz Sayın Bahçeli'nin en kısa sürede iyileşerek millete hizmet yolunda çalışmalarına devam etmesini diliyorum."

Bahçeli'nin bir an önce sağlığına kavuşması, Türk siyaseti için büyük önem taşıyor.