Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan 'Gazze: İnsanlığın Turnusol Testi' Paneli

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı 'Gazze: İnsanlığın Turnusol Testi' paneli düzenledi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca düzenlenen "Gazze: İnsanlığın Turnusol Testi Paneli"'nde, Gazze'deki soykırımın basındaki yansımaları ile İsrail'e yönelik uluslararası tepkiler kapsamlı şekilde ele alındı.

Panelde öne çıkan konular

Oturumda, Gazze'deki soykırım haberlerinin medyadaki izdüşümleri, bilgi akışı ve haber dilinin kamuoyuna etkileri tartışıldı. Ayrıca, İsrail'e yönelik uluslararası tepkiler ve bu tepkilerin diplomasi ile kamu diplomasisine olan yansımaları değerlendirildi.

Moderatör ve katılımcılar

Panelin moderatörlüğünü TRT World Orta Doğu muhabiri Nizar Sadawi üstlendi. Etkinlikte ayrıca Anadolu Ajansı ve farklı medya kuruluşlarından temsilcilerin görüşlerine yer verildi.

