Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan 'Gazze: İnsanlığın Turnusol Testi' Paneli

İletişim Başkanlığı'nın düzenlediği panelde Gazze'deki soykırımın basındaki yansımaları ve İsrail'e yönelik uluslararası tepkiler ele alındı.

Yayın Tarihi: 17.09.2025 17:19
Güncelleme Tarihi: 17.09.2025 17:48
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca düzenlenen "Gazze: İnsanlığın Turnusol Testi Paneli"'nde, Gazze'deki soykırımın basındaki yansımaları ile İsrail'e yönelik uluslararası tepkiler kapsamlı şekilde ele alındı.

Panelde öne çıkan konular

Oturumda, Gazze'deki soykırım haberlerinin medyadaki izdüşümleri, bilgi akışı ve haber dilinin kamuoyuna etkileri tartışıldı. Ayrıca, İsrail'e yönelik uluslararası tepkiler ve bu tepkilerin diplomasi ile kamu diplomasisine olan yansımaları değerlendirildi.

Moderatör ve katılımcılar

Panelin moderatörlüğünü TRT World Orta Doğu muhabiri Nizar Sadawi üstlendi. Etkinlikte ayrıca Anadolu Ajansı ve farklı medya kuruluşlarından temsilcilerin görüşlerine yer verildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının düzenlediği "Gazze: İnsanlığın Turnusol Testi Paneli"nde Gazze'deki soykırımın basındaki yansımaları ve İsrail'e yönelik uluslararası tepkiler değerlendirildi. Panel moderatörlüğünü TRT World Orta Doğu Muhabiri Nizar Sadawi'nin (solda) yaptığı programa, Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Özhan (sağda), Siyasetçi ve Avukat Tasmina Ahmed-Sheikh, "Bloogging Theology" Platformu Kurucusu ve Direktörü Paul Williams (ortada) ve İspanya Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü Başkanı Paula Gil Leyva (sağ 2), panelist olarak katıldı.

