Cumhurbaşkanlığı, Oruç Tutma Konusundaki İddiaları Yalanladı

Cumhurbaşkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden Açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı basın yayın organlarında yer alan "Milli Eğitim Bakanlığı tarafından oruç tutan öğrenciye takdir, tutmayana fişleme" iddialarının yalan olduğunu açıkladı.

Manipülasyon İçerdiği Belirtildi

DMM, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, bu iddiaların manipülasyon içerdiğini vurguladı. Açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı tüm okullarda eğitim sürecinin, çoğulculuk anlayışıyla yürütüldüğü ve tüm öğrencilerin yaşam ile inanç haklarına saygı gösterildiği ifade edildi.

Ramazan Etkinlikleri Gönüllülük Esasına Dayalı

Açıklamada, ramazan ayına yönelik etkinliklerin, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi ile Değerler Eğitimi kapsamında gönüllülük esasına dayalı olarak düzenlendiği belirtildi. Bu etkinliklerin öğrencilerin kültürel ve manevi değerlerini tanımasını amaçladığı kaydedildi.

Kesintisiz Eğitim Süreci

Bakanlığın, eğitim süreçlerinde katılıma yönelik herhangi bir kısıtlama veya zorunluluğun bulunmadığını vurgulayan DMM, okullarda tüm öğrencilerin ihtiyaçlarının gözetildiğini ve eğitim sürecinin kesintisiz bir şekilde devam ettiğini bildirdi. Ayrıca, kantinler ve yemekhanelerin açık olduğu da açıklandı.

Manipülatif İddialara Dikkat!

Kamuoyuna hitaben yapılan açıklamada, manipülatif iddialara itibar edilmemesi gerektiği çağrısı yapıldı. DMM, doğru bilgiye ulaşmanın önemini bir kez daha vurgulayarak, dezenformasyona karşı dikkatli olmaya davet etti.