D-100'de Tırla Çarpışma: Yolçatı'da Hafif Ticari Araç Ağır Hasar Aldı

Bolu D-100 kara yolunda, Yolçatı köyü mevkiinde aynı şeritte ilerleyen bir tır ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu iki araçta hasar meydana geldi. Kazada yaralanan olmadı.

Kaza Ayrıntıları

Edinilen bilgiye göre İstanbul istikametinde seyreden Menekşe A. idaresindeki 42 Y 7386 plakalı hafif ticari araç ile aynı istikamette ilerleyen Ramazan S. yönetimindeki 42 AKZ 644 plakalı tır çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle tırın önüne katılan araç yolda spin attı.

Yaralanan yok, ancak hafif ticari araçta ağır hasar oluştu. Olay, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi; ihbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Kaza nedeniyle güzergâh tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

BOLU’DA D-100 KARA YOLUNDA MEYDANA AYNI ŞERİTTE İLERLEYEN TIRLA, HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇARPIŞTI. MEYDANA GELEN KAZADA 2 ARAÇTA HASAR GÖRDÜ.