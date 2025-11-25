D-140'da Kaza: Akyazı'da İki Hafif Ticari Araç Çarpıştı — 1 Ölü, 2 Yaralı

Kaza ve müdahale

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde, Adapazarı - Mudurnu D-140 karayolu Balballı sapağında iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, K.F. idaresindeki 54 HU 034 plakalı hafif ticari araç ile A.Ö. yönetimindeki 41 AS 441 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle bariyerleri aşan 54 HU 034 plakalı araç şarampole yuvarlandı ve her iki araç da hurdaya döndü.

Kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan sürücüler K.F. ve A.Ö. ile Uğur Başkaya, itfaiye ekiplerince çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

Uğur Başkaya, ağır yaralı olarak kaldırıldığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’deki müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

