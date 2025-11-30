Dalaman'da Sakız Ağacı Dikimi: 10 Dekar Cezaevi Arazisine Fidan Desteği

Dalaman Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda 10 Dekarlık Alana Sakız Ağacı Dikimi Gerçekleştirildi

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ‘Tıbbi Aromatik Bitkiler Projesi’ kapsamında, gelir getirici türler arasında yer alan Sakız ağacı fidanlarının dikimi, Dalaman Açık Ceza İnfaz Kurumu’nun 10 dekarlık arazisinde yapıldı. Etkinliğe Dalaman Kaymakamı Mesut Yakuta de katıldı.

Etkinlik ve yetkililer

Dikim töreninde projenin hedefleri ve uygulama süreci hakkında bilgiler verildi. Törene katılan yetkililer arasında Ortaca Cumhuriyet Başsavcı V., Dalaman Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü, İlçe Tarım ve Orman Müdürü ile Halk Eğitimi Merkezi Müdürü yer aldı.

Eğitim ve sertifikasyon

Çok yıllık çiçek yetiştiriciliği konusunda yürütülen çalışmalarda, 2025 yılı içerisinde toplam 50 tutukluya Halk Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğiyle eğitim verildi. Eğitim programını başarıyla tamamlayan tutuklulara, tören sırasında sertifikaları takdim edildi.

Hibe desteği ve alan bilgisi

Proje kapsamında Sakız ağacı fidanlarının bedelinin tamamı Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hibeli olarak karşılandı. Dalaman’da, Dalaman Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü’nde 10 dekar ve Karacaağaç Mahallesinde 2 dekar olmak üzere toplam 12 dekar Sakız ağaç bahçesi kuruldu.

Bu girişim, hem ceza infaz kurumlarında mesleki eğitim ve rehabilitasyon amaçlı uygulamaları desteklemeyi hem de bölgesel tarımsal gelir kaynaklarını çeşitlendirmeyi hedefliyor.

