'Daltonlar' isimli suç örgütüne yönelik operasyonlarda 6 kişi yakalandı

İstanbul’da bir işyerine ve Kırıkkale’de ise bir otele silahlı saldırı düzenleyen ve ‘daltonlar’ ismi ile bilinen organize suç örgütüne üye olan 6 kişi, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda, E.B. ve E.S. isimli şahısların da aralarında olduğu 6 kişi yakalandı.

Güvenlik kamerasına yansıyan ve ele geçirilen görüntülere göre, kurşunlama olaylarını, E.B. ve E.S. isimli şahısların çalıntı motosikletle gerçekleştirdiği belirlendi.