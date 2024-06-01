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'Daltonlar' isimli suç örgütüne yönelik operasyonlarda 6 kişi yakalandı

İstanbul’da, ‘daltonlar’ ismiyle bilinen suç örgütüne yönelik operasyonlar sonucunda, 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 01.06.2024 16:24
Güncelleme Tarihi: 01.06.2024 16:24
'Daltonlar' isimli suç örgütüne yönelik operasyonlarda 6 kişi yakalandı

İstanbul’da bir işyerine ve Kırıkkale’de ise bir otele silahlı saldırı düzenleyen ve ‘daltonlar’ ismi ile bilinen organize suç örgütüne üye olan 6 kişi, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda, E.B. ve E.S. isimli şahısların da aralarında olduğu 6 kişi yakalandı.

Güvenlik kamerasına yansıyan ve ele geçirilen görüntülere göre, kurşunlama olaylarını, E.B. ve E.S. isimli şahısların çalıntı motosikletle gerçekleştirdiği belirlendi.

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