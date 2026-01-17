Damal'da sağlık çalışanı bulunan parayı hasta yakınlarına teslim etti

Damal Sağlık Ocağı'nda bağışlanan ilaç kutusundan çıkan parayı bulan sağlık çalışanı, parayı tutanakla sahibine teslim etti; vatandaş parayı ihtiyaç sahiplerine bağışladı.

Yayın Tarihi: 17.01.2026 10:54
Güncelleme Tarihi: 17.01.2026 10:54
İlaç bağışında çıkan para örnek bir davranışla teslim edildi

Damal Sağlık Ocağı'nda görevli bir sağlık çalışanı, bağışlanan ilaç kutularında bulunan parayı sahibine ulaştırarak takdir topladı.

Ardahan'ın Damal ilçesine bağlı Seyitören köyünde yaşayan Mahmut Cankan kısa süre önce hayatını kaybetti. Cankan'ın ailesi, kullanılmayan ilaçları ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması amacıyla bağlı bulunduğu sağlık ocağına bağışladı.

Bağışlanan ilaçlar kayıt ve kontrolden geçirilirken, bir kutu içinde bir miktar para bulundu. Durum hemen sağlık ocağı sorumlularına bildirildi; yapılan inceleme paranın hayatını kaybeden babanın kişisel birikimi olduğu yönünde değerlendirme yaptı.

Sağlık çalışanları bulunan parayı tutanak altına alarak bağışı yapan vatandaşa teslim etti. Bağış sahibi, parayı da yine ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için sağlık ocağına bağışladığını ifade etti.

Sağlık ocağı yetkilileri, hem yapılan ilaç bağışının hem de karşılıklı sergilenen dürüstlüğün topluma örnek olduğunu belirterek, kullanılabilir durumdaki ilaçların doğru kanallarla ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasının önemine dikkat çekti.

