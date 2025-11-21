Darıca'da 5 Katlı Bina Mühürlendi: Kolonlarda Çatlak ve Korozyon Tespit Edildi

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde yapılan teknik inceleme sonucu riskli yapı şüphesi bulunan 5 katlı bir bina, belediye ekipleri tarafından mühürlendi ve tahliye edildi.

İnceleme ve bulgular

Darıca Belediyesi'ne gelen şikayet üzerine Zincirlikuyu Mahallesi Eski Hükümet Caddesi'ndeki adrese giden belediye teknik ekipleri yerinde gözlemsel inceleme yaptı. Yapılan değerlendirmede binanın kolonlarında korozyon ve derin çatlaklar tespit edildi.

Yasal süreç ve risk analizi

Hazırlanan teknik raporda yapının mevcut durumunun riskli yapı statüsünde olabileceği bildirildi. Raporda, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun gereği binanın acilen risk analizine tabi tutulması gerektiği vurgulandı.

Tahliye ve uygulama

Rapor doğrultusunda belediye ekipleri, binada bulunan işyeri ve daireleri mühürleyerek sakinlere tahliye tebligatı yaptı. Bina sakinleri dairelerindeki eşyaları kendi imkanlarıyla taşıdı.

Yetkililer, risk analizi sonuçlanana kadar yapının kullanılmasının can ve mal güvenliği açısından sakıncalı olduğunu belirterek sürecin ilgili mevzuat çerçevesinde yürütüldüğünü ifade etti.

