Datça açıklarında yelkenlide 22 düzensiz göçmen ve 1 kaçakçı yakalandı

Datça açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri, yelkenli teknede 5'i çocuk 22 düzensiz göçmen ve bir göçmen kaçakçısını yakaladı.

Yayın Tarihi: 14.11.2025 17:19
Güncelleme Tarihi: 14.11.2025 17:19
Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında seyreden yelkenli teknede Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yapılan kontrolde, 5'i çocuk olmak üzere 22 düzensiz göçmen ve bir göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.

Operasyon ve tespit

Datça ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Gemisi ve Sahil Güvenlik Botu tarafından, içerisinde düzensiz göçmen olabileceği değerlendirilen hareketli yelkenli tekne durduruldu. Teknede yapılan kontroller neticesinde tekne içerisinde tespit edilen 17 düzensiz göçmen (beraberinde 5 çocuk) ve 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalanmıştır.

MUĞLA’NIN DATÇA İLÇESİ AÇIKLARINDA SEYREDEN YELKENLİ TEKNEDE SAHİL GÜVENLİK EKİPLERİ TARAFINDAN YAPILAN KONTROLDE, 5’İ ÇOCUK 22 DÜZENSİZ GÖÇMEN VE BİR GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI ŞÜPHELİSİ YAKALANDI.

