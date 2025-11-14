Datça açıklarında yelkenlide 22 düzensiz göçmen ve 1 kaçakçı yakalandı

Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında seyreden yelkenli teknede Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yapılan kontrolde, 5'i çocuk olmak üzere 22 düzensiz göçmen ve bir göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.

Operasyon ve tespit

Datça ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Gemisi ve Sahil Güvenlik Botu tarafından, içerisinde düzensiz göçmen olabileceği değerlendirilen hareketli yelkenli tekne durduruldu. Teknede yapılan kontroller neticesinde tekne içerisinde tespit edilen 17 düzensiz göçmen (beraberinde 5 çocuk) ve 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalanmıştır.

