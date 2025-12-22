Datça'da Sahile Vuran Balık Ölümleri: Halk Sağlığına Tehlike Yok
Muğla’nın Datça ilçesinde dün sabah saatlerinde sahile çok sayıda ölü balığın vurması, bölgede tedirginliğe yol açtı. Olayın ardından İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri hızla bölgeye intikal ederek inceleme başlattı.
Olay Yeri ve Tespitler
Burgaz mevkiinde sahil şeridi boyunca, özellikle belirli bir kesimde yoğunlaşan ölü balıklar arasında mercan balıkları başta olmak üzere farklı tür ve boyutlarda örnekler görüldü. Müdürlüğün su ürünleri mühendisleri tarafından yapılan yerinde kontrollerde, kıyıya vuran balıkların büyük kısmının aynı türden olduğu ve mercan balıklarının avlanabilir boy sınırının altında, yaklaşık 13 santimetreden küçük olduğu tespit edildi.
Olası Neden ve Yetkililerin Açıklaması
Yapılan değerlendirmelerde, balık ölümlerinin denizde faaliyet gösteren trol tekneleri tarafından avlanması yasak boydaki balıkların tekrar denize bırakılması sonucu meydana gelmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruldu. Ancak yetkililer, mevcut bulgular ışığında somut delil bulunmadığını, bu nedenle kesin tespit ya da cezai işlem uygulanmasının şu an için söz konusu olmadığını bildirdi.
İncelemelerde ayrıca ölümlerin zehirlenme, çevresel kirlilik ya da halk sağlığını tehdit eden herhangi bir durumla bağlantısının bulunmadığı vurgulandı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, olayla ilgili gelişmelerin takip edileceğini belirterek, vatandaşların endişe etmesine gerek olmadığını ifade etti.
Vatandaşlara Bilgilendirme
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, olayla ilgili gelişmelerin takip edileceğini belirterek, vatandaşların endişe etmesine gerek olmadığını ifade etti.
