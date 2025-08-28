DOLAR
Liberal Demokratlar lideri Ed Davey, Tony Blair'den Trump ile Beyaz Saray'daki Gazze 'savaş sonrası planları' görüşmesini İngiltere parlamentosuna açıklamasını istedi.

Yayın Tarihi: 28.08.2025 17:32
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 17:32
Davey'den Blair'e Çağrı: Beyaz Saray'daki Gazze Brifingini Parlamento'ya Açıklayın

Ed Davey, Tony Blair'den Beyaz Saray Görüşmesini Parlamentoya Açıklamasını İstedi

İngiltere'de, Liberal Demokratlar partisinin lideri Ed Davey, eski Başbakan Tony Blair'in ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği ve Gazze'deki 'savaş sonrası planlar' konusunda bilgi verdiği iddia edilen görüşmelere dair parlamentoyu bilgilendirmesini talep etti.

Davey'nin Çağrısı

Davey, söz konusu iddianın ardından sosyal medya paylaşımı yaptığını belirttiği ABD merkezli X şirketinin platformuna atıfta bulunarak, 'Tony Blair, Gazze'deki insani krizle ilgili Trump yönetimi ile yaptığı görüşmeler hakkında bilgi vermek üzere parlamentoya gelmeli.' ifadelerini kullandı. Davey ayrıca, Trump'ın savaşı sona erdirmek için eşsiz güce sahip olduğunu vurgulayarak, 'Elimizdeki tüm bilgileri kullanarak onun doğru olanı yapmasını sağlamalıyız.' değerlendirmesinde bulundu.

İddianın Ayrıntıları

Amerikan haber platformu Axios'un iki yetkiliye dayandırdığı habere göre, Tony Blair ile Jared Kushner dün Beyaz Saray'da yapılan Gazze toplantısında 'savaş sonrası planlar' konusunda yetkililere brifing verdi. Haberde, iki ismin Gazze'de savaştan sonraki süreçte bölgenin yeniden inşası ve siyasi durum da dahil olmak üzere çeşitli başlıklarda yetkililere bilgi sunduğu iddia edildi.

İddialarda ayrıca Blair ile Kushner'in toplantıda Gazze'de 'Hamas'ın olmadığı bir siyasi yönetim' şeklinde olası senaryolara ilişkin hazırlıkları paylaştığı öne sürüldü.

Beyaz Saray'dan Açıklama

Beyaz Saray sözcüsü niteliğinde bir yetkili, toplantıya ilişkin yaptığı açıklamada, 'Başkan Trump, savaşın sona ermesini istediğini ve bölgedeki herkes için barış ve refah istediğini açıkça belirtmiştir. Beyaz Saray'ın şu anda toplantı hakkında paylaşacak başka bir bilgisi yoktur.' ifadelerini kullandı.

İngiltere parlamentosunun üçüncü büyük grubunun lideri olan Ed Davey'nin çağrısı, eski başbakanın dış politika görüşmelerinin parlamenter hesap verebilirliği ve Gazze'deki insani durum bağlamında tartışılmasını gündeme getirdi.

