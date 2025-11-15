Davut Gürkan Abdal Meydanı'nda Bursa Esnafıyla Buluştu

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Abdal Meydanı’nda çarşı esnafının öneri ve taleplerini dinleyip iş yerlerini ziyaret etti.

Yayın Tarihi: 15.11.2025 10:47
Güncelleme Tarihi: 15.11.2025 10:47
AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Bursa Esnaf ve Sanatkârlar Odası tarafından düzenlenen program kapsamında Abdal Meydanı'nda çarşı esnafıyla bir araya geldi. Toplantıda tarihi çarşı ve hanlar bölgesindeki esnafların öneri ve talepleri tek tek dinlendi.

"Bursa esnafı şehrimizin omurgasıdır"

Gürkan, buluşmada Bursa esnafının kent ekonomisindeki rolüne ve sosyal dayanışmadaki önemine vurgu yaparak, "Bursa esnafı, bu şehrin omurgasıdır" ifadelerini kullandı. Konuşmasında esnafın sabahın ilk ışıklarıyla tezgâh açan, alın teriyle kazanan kesim olduğunu belirterek, her bir esnaf kardeşinin şehrin bereketine katkı sağladığını dile getirdi.

Esnafın talepleri ve politika yaklaşımı

Gürkan, esnaftan gelen talep ve önerileri dikkatle dinlediklerini vurgulayarak, "Biz siyaseti halk içinde yapıyoruz. Esnafımızın sesi, bizim yol haritamızı belirliyor" dedi. Üreten, istihdam sağlayan ve kente değer katan esnafın her zaman yanında olacaklarını kaydetti.

Sahada dinleme ve çözüm vurgusu

İl Başkanı, sık sık esnafla bir araya geldiklerini belirterek "Sahadayız, esnafımızla omuz omuzayız" ifadelerini kullandı. Yerinde dinleme ve ortak çözüm arayışının altını çizen Gürkan, beklentilerin sahadan alınmasının önemine dikkat çekti.

Program sonrasında Gürkan, Bursa Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Fahrettin Bilgit ile birlikte iş yeri ziyaretleri gerçekleştirdi. Ziyaretlerde tezgâhın başına geçen Gürkan, vatandaşlara simit ve tahinli pide ikram etti.

