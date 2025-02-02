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Davutoğlu, Adıyaman'da Depremzede Aileleri Ziyaret Etti

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Adıyaman'da depremzede ailelerle bir araya geldi ve mücbir sebep uygulamalarını gündeme getirdi.

Yayın Tarihi: 02.02.2025 23:00
Güncelleme Tarihi: 02.02.2025 23:00
Davutoğlu, Adıyaman'da Depremzede Aileleri Ziyaret Etti

Davutoğlu, Adıyaman'da Esnaf Ziyaretleri ve Depremzede Ailelerle Temaslar Gerçekleştirdi

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma yol açtığı Adıyaman'da çeşitli ziyaretlerde bulundu. İlk olarak Çelikhan ilçesinde esnafı ziyaret eden Davutoğlu, vatandaşlarla samimi sohbetler gerçekleştirdi.

Davutoğlu, ardından Adıyaman merkez'de bulunan K19 konteyner kentte, depremde 4 çocuğunu kaybeden Kızılbay ailesini ziyaret etti. Burada gazetecilere yaptığı açıklamalarda, depremler sonucu hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet diledi.

Mücbir Sebep Uygulamaları 5 Yıla Çıkarılmalı

Deprem bölgelerinde mücbir sebep uygulamasının 5 yıl daha uzatılması gerektiğini vurgulayan Davutoğlu, şu ifadeleri kullandı: "Mücbir sebep uygulaması mayıs ayında tekrar sona eriyor, bunun alanının genişletilerek 5 yıla çıkarılması gerekiyor. Esnaflardan büyük şikayet aldık, kira desteklerinin mutlaka sürmesi lazım. Ayrıca vatandaşlarımızın TOKİ'lere müracaat ettiklerinde orada karşılanma gibi imkanları yok. Metrekare fiyatları konusunda da çok ciddi sapmalar yaşanıyor."

Davutoğlu, son olarak Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'yi makamında ziyaret etti.

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