Defne’de Depremzedelerin Konteynerinde Yangın Hızla Söndürüldü

Hatay'ın Defne ilçesindeki 23 Temmuz Konteyner Kent'te çıkan yangın, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle çevreye sıçramadan kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 04.12.2025 09:37
Güncelleme Tarihi: 04.12.2025 09:37
Olayın detayları

Hatay’da depremzedelerin yaşadığı konteynerde çıkan yangın, çevreye sıçramadan söndürüldü.

Yangın, Defne ilçesi Çekmece Mahallesi'nde bulunan 23 Temmuz Konteyner Kent'te meydana geldi.

Yanmaya başlayan konteyneri fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Ekipler olay yerine intikal ederek yangına anında müdahale etti.

Ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde alevler çevredeki diğer yapıları etkilemeden kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangında konteynerde hasar oluştu, olayla ilgili başka bir detay paylaşılmadı.

