Defne’de Depremzedelerin Konteynerinde Yangın Hızla Söndürüldü

Defne’de depremzedelerin konteynerinde yangın söndürüldü

Olayın detayları

Hatay’da depremzedelerin yaşadığı konteynerde çıkan yangın, çevreye sıçramadan söndürüldü.

Yangın, Defne ilçesi Çekmece Mahallesi'nde bulunan 23 Temmuz Konteyner Kent'te meydana geldi.

Yanmaya başlayan konteyneri fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Ekipler olay yerine intikal ederek yangına anında müdahale etti.

Ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde alevler çevredeki diğer yapıları etkilemeden kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangında konteynerde hasar oluştu, olayla ilgili başka bir detay paylaşılmadı.

