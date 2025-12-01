Dekoratif şömine patladı: Derya Yavaş'ın vücudunun yüzde 30'u yandı

Dekoratif şömine patlaması sonucu 41 yaşındaki kadın ağır yanıklarla hastaneye kaldırıldı

Beykoz'da yaşayan 41 yaşındaki Derya Yavaş, 24 Kasım akşamı eşiyle birlikte Başakşehir'deki bir arkadaşlarının evine gitti. İddiaya göre, masada dekoratif amaçlı yakılan küçük bir şöminenin kısa süre sonra aniden patlamasıyla olay yaşandı.

Olayın ayrıntıları

Yavaş, patlama anını anlatarak, 'Alev alev yanıyordum, minnacık, bir ürün evdeki her şeyi yaktı, 4’üncü kata kadar isler ulaştı' dedi. Olay sırasında yaralanan Yavaş, ilk olarak bir hastaneye kaldırıldıktan sonra Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi'ne sevk edildi. Yapılan ilk değerlendirmede vücudunun yüzde 30'unun yandığı ve karın ile kol bölgesinde ciddi yanıkların bulunduğu belirlendi.

Yavaş, olayı anlatırken küçük şöminenin patlamasının nedeninin yakıt eklenmesi sırasına denk gelmiş olabileceğini belirtti: 'Sanırım o haznesi tam soğuduğunda yakıt konulması gerekiyor, belki tam soğumamıştı. Arkadaşım yakıt ekleyince o anda, birden bomba gibi patladı.'

Uzman görüşü ve uyarılar

Yanık Tedavi Merkezi Sorumlusu, Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Turan, hastanın durumunu değerlendirerek şu bilgileri verdi: 'Bir şömine yakıtının patlaması sonrasında yaralı olarak hastanemize getirildi. Yaklaşık yüzde 30 civarı, bazıları 3'üncü derece olabilecek yanıkları mevcuttu. Geldiği andan itibaren yoğun tedavilerine başladık.' Prof. Dr. Turan, benzer olayların ayda en az 2-3 kez görüldüğünü belirterek bu tür ürünlerin kullanımına karşı uyardı.

İlk yardım ve tedavi önerileri

Prof. Dr. Turan, ilk yardımda uygulanması gerekenleri şu şekilde sıraladı: 'Ciltte hasarı azaltmak için çeşme suyunda en az 15-20 dakika soğuk suyla yıkama yapın, enerji alındıktan sonra bir sağlık kuruluşuna başvurun.' Ayrıca, bidonun eşi tarafından dışarı atılmasının olayın daha kötü sonuçlanmasını önlediğine dikkati çekti.

Patlama sonrası evin içindeki koltuklar ve oda fotoğrafları ile olay anına ait görüntülerde, küçük görünen bir ürünün kısa sürede ev yangınına dönüşebildiği ve bulunduğu 20 metrekarelik alanın içindeki eşyaların tamamen zarar gördüğü görüldü.

Yavaş, olayı anlatırken 'Ne kadar güzel ambiyansı var diye kimse evine bu ürünü sokmasın' diyerek tüketicilere uyarıda bulundu. Prof. Dr. Turan da aynı doğrultuda 'Bu tarz ürünlerin yakıtlarını kullanmak aşamasında çok dikkat etmek gerekiyor' ifadelerini kullandı.

ŞÖMİNE PATLAMASI SONRASI ODANIN HALİ