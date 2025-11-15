DEM Parti'li Mehmet Selçuk'e 13 Kez Ağırlaştırılmış Müebbet

DEM Parti'nin eski Iğdır İl Başkanı Mehmet Selçuk'e, 2015'te 13 polisin şehit olduğu bombalı saldırıyla bağlantılı olarak 13 kez ağırlaştırılmış müebbet verildi.

Yayın Tarihi: 15.11.2025 22:26
Güncelleme Tarihi: 15.11.2025 22:26
DEM Parti'li Mehmet Selçuk'e 13 Kez Ağırlaştırılmış Müebbet

DEM Parti'li Mehmet Selçuk'e 13 kez ağırlaştırılmış müebbet

Iğdır 2015 bombalı saldırısıyla ilgili yargı kararı

Eski DEM Parti Iğdır İl Başkanı Mehmet Selçuk hakkında, 2015 yılında Iğdır'da gerçekleştirilen ve 13 polisin şehit olduğu bombalı saldırıyla bağlantılı yürütülen soruşturmada karar açıklandı.

Saldırının üzerinden 9 yıl geçtikten sonra, bir ihbar üzerine Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Geçen yıl başlatılan soruşturma kapsamında Mehmet Selçuk gözaltına alındı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tutuklu yargılandığı davada mahkeme kararı geldi. Elazığ Cezaevi'nde tutuklu bulunan Mehmet Selçuk, Iğdır 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 13 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

ESKİ DEM PARTİ IĞDIR İL BAŞKANI MEHMET SELÇUK'A 13 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ HAPİS CEZASI...

ESKİ DEM PARTİ IĞDIR İL BAŞKANI MEHMET SELÇUK'A 13 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ HAPİS CEZASI VERİLDİ.

