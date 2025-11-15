DEM Parti'li Mehmet Selçuk'e 13 kez ağırlaştırılmış müebbet
Iğdır 2015 bombalı saldırısıyla ilgili yargı kararı
Eski DEM Parti Iğdır İl Başkanı Mehmet Selçuk hakkında, 2015 yılında Iğdır'da gerçekleştirilen ve 13 polisin şehit olduğu bombalı saldırıyla bağlantılı yürütülen soruşturmada karar açıklandı.
Saldırının üzerinden 9 yıl geçtikten sonra, bir ihbar üzerine Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Geçen yıl başlatılan soruşturma kapsamında Mehmet Selçuk gözaltına alındı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Tutuklu yargılandığı davada mahkeme kararı geldi. Elazığ Cezaevi'nde tutuklu bulunan Mehmet Selçuk, Iğdır 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 13 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
