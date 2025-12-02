Demans Tedavisi Mümkün mü? Prof. Dr. Caner Feyzi Demir Uyardı

Prof. Dr. Caner Feyzi Demir, demansın birçok türünün kesin tedavisinin olmadığını; ilaç, çevresel düzenlemeler ve yaşam tarzı ile semptomların kontrol edilebileceğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 02.12.2025 09:57
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 09:57
Fırat Üniversitesi Hastanesi Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Caner Feyzi Demir, demans ve Alzheimer hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Demansın seyri, tanı yöntemleri ve risk azaltma stratejileri hakkında bilgilendirici değerlendirmeler yaptı.

Uzman Açıklaması

Prof. Dr. Demir, demansın klinik tablosunu özetleyerek şu değerlendirmeyi paylaştı: "Demans, hafıza, iletişim, problem çözme ve davranışları etkileyen bir bilişsel gerileme tablosudur. En sık görülen türü, Alzheimer hastalığıdır. Demans, erken dönemlerde unutkanlık ve yön bulma güçlüğü ile başlıyor. Orta evrelerde iletişim bozuklukları ve kişisel bakım sorunları öne çıkıyor. İleri evrede ise tanıdıkları tanıyamama, yürüme ve yutma güçlükleri yaşanıyor. Tanıda mini mental test, biyokimyasal incelemeler ve nöro görüntüleme yöntemleri kullanılıyor. Demansın birçok türü, kesin olarak tedavi edilemiyor ancak ilaçlar ve çevresel düzenlemelerle semptomlar, kontrol altına alınabiliyor. Risk azaltmada sigarayı bırakmak, düzenli egzersiz, kaliteli uyku, sosyal ve bilişsel aktiviteler ile tansiyon, diyabet ve kolesterol kontrolü önemlidir. Beslenmede vitamin-mineral açısından zengin ve düşük tuz-şeker içeren bir diyet faydalıdır. Demans şüphesi olan bireylerin düzenli olarak nöroloji ve psikiyatri uzmanları tarafından takip edilmesi gerekiyor."

Tanı, Tedavi ve Koruyucu Önlemler

Tanı: Demans tanısında mini mental test, biyokimyasal incelemeler ve nöro görüntüleme yöntemleri ön plana çıkıyor.

Kontrol ve Tedavi: Prof. Dr. Demir, birçok demans türünde kesin tedavinin bulunmadığını, ancak ilaçlar ve çevresel düzenlemelerle semptomların kontrol altına alınabildiğini belirtti.

Risk Azaltma: Uzman, riskleri azaltmak için sigarayı bırakma, düzenli egzersiz, kaliteli uyku, sosyal ve bilişsel aktiviteler ile tansiyon, diyabet ve kolesterol kontrolünün önemine vurgu yaptı. Ayrıca vitamin-mineral açısından zengin, düşük tuz ve düşük şeker içeren bir diyet önerdi.

İzlem: Demans şüphesi olan kişilerin düzenli olarak nöroloji ve psikiyatri uzmanları tarafından takip edilmesi gerektiğini hatırlattı.

