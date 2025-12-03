Demirci'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü — Başkan Erkan Kara'dan Ziyaretler

Manisa'nın Demirci ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde Belediye Başkanı Erkan Kara, rehabilitasyon merkezlerini ve engelli vatandaşları ziyaret etti.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 16:38
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 16:38
Ziyaret ve Etkinlikler

Manisa'nın Demirci ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler günü dolayısıyla Belediye Başkanı Erkan Kara, Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Gül ve Belediye Meclis Üyesi Mustafa Gül ile birlikte Dr. Mehmet Akarsu Mahallesinde faaliyet gösteren rehabilitasyon merkezini ziyaret etti.

Başkan Kara, sınıflarda eğitim alan öğrencileri tek tek ziyaret ederek günün anısına çeşitli hediyeler takdim etti. Ziyarette engellilere verilen eğitimin önemine vurgu yapan Kara, şunları söyledi: "Engelli çocuklarımızın topluma kazandırılması için verilen eğitimler çok önemli. Rehabilitasyon merkezinde eğitim alan çocuklarımız hayata tutmak için mücadele ediyorlar."

Belediye Başkanı Erkan Kara, ziyaret programı kapsamında Hacı Hamza Mahallesi ve Secaattin Mahallesinde ikamet eden engelli gençleri de evlerinde ziyaret etti.

