Demirci'de Yangın: Ev Kül Oldu, Büyükbaş Hayvanlar Kurtarıldı

Manisa Demirci'de Güveli Mahallesi'nde çıkan yangında Osman Kahraman'a ait ev tamamen yandı; mahalle sakinleri büyükbaş hayvanları kurtardı, itfaiye 2 saatte söndürdü.

Yayın Tarihi: 17.11.2025 14:05
Güncelleme Tarihi: 17.11.2025 14:05
Demirci'de ev yanıp kullanılamaz hale geldi

Güveli Mahallesi'ndeki yangın, 2 saat süren müdahaleyle kontrol altına alındı

Manisa'nın Demirci ilçesine bağlı Güveli Mahallesi'nde, Osman Kahraman'a ait evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Evin çatısından yükselen duman kısa sürede alevlere dönüştü ve ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Ahırda bulunan büyükbaş hayvanlar ise mahalle sakinleri tarafından tahliye edilerek kurtarıldı. Olay yerine sevk edilen Manisa Büyükşehir Belediyesi Demirci ve Köprübaşı İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

İtfaiyenin yoğun çalışması sonucunda yangın, 2 saat süren çabaların ardından yanındaki evlere sıçramadan söndürüldü. Söndürme çalışmalarının güvenli bir şekilde sürdürülebilmesi için mahallede elektrikler kesildi.

Ev sahibi Osman Kahraman'ın eşi Azize Kahraman, evinin yandığını görünce fenalık geçirdi; mahalle sakinlerince sakinleştirildi.

Söndürme çalışmaları sırasında Demirci Belediyesi ve Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne ait su tankerlerinin itfaiye ekiplerine su takviyesi sağladığı öğrenildi.

