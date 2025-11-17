Demirci'de Yangın: Ev Kül Oldu, Büyükbaş Hayvanlar Kurtarıldı

Demirci'de ev yanıp kullanılamaz hale geldi

Güveli Mahallesi'ndeki yangın, 2 saat süren müdahaleyle kontrol altına alındı

Manisa'nın Demirci ilçesine bağlı Güveli Mahallesi'nde, Osman Kahraman'a ait evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Evin çatısından yükselen duman kısa sürede alevlere dönüştü ve ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Ahırda bulunan büyükbaş hayvanlar ise mahalle sakinleri tarafından tahliye edilerek kurtarıldı. Olay yerine sevk edilen Manisa Büyükşehir Belediyesi Demirci ve Köprübaşı İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

İtfaiyenin yoğun çalışması sonucunda yangın, 2 saat süren çabaların ardından yanındaki evlere sıçramadan söndürüldü. Söndürme çalışmalarının güvenli bir şekilde sürdürülebilmesi için mahallede elektrikler kesildi.

Ev sahibi Osman Kahraman'ın eşi Azize Kahraman, evinin yandığını görünce fenalık geçirdi; mahalle sakinlerince sakinleştirildi.

Söndürme çalışmaları sırasında Demirci Belediyesi ve Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne ait su tankerlerinin itfaiye ekiplerine su takviyesi sağladığı öğrenildi.

MANİSA DEMİRCİ İLÇESİNDE MEYDANA GELEN YANGINDA BİR EV YANARAK ZARAR GÖRDÜ.