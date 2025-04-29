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Demokrasi ve Emek Hakkında Önemli Açıklamalar: Hatimoğulları'ndan Asgari Ücret ve Deprem Uyarısı

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, asgari ücret ve deprem güvenliği konularında önemli açıklamalar yaptı. Elektrik, su ve gazın ücretsiz olması gerektiğini belirtti.

Yayın Tarihi: 29.04.2025 16:16
Güncelleme Tarihi: 29.04.2025 16:16
Demokrasi ve Emek Hakkında Önemli Açıklamalar: Hatimoğulları'ndan Asgari Ücret ve Deprem Uyarısı

İstanbul'da Depremlere Karşı Önlem Çağrısı

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Hatimoğulları, yılın ikinci yarısında asgari ücretin yeniden yapılandırılması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, memur ve emekli maaşlarının artırılması gerektiğine dikkati çekti.

Asgari Ücretle Çalışanlar için Öneriler

Hatimoğulları, asgari ücretle çalışanlar için elektrik, su ve doğal gaz kullanımının ücretsiz olması gerektiğini dile getirdi. Bu açıklamalar, ülke genelinde ekonomik zorluk yaşayan vatandaşlar arasında yoğun bir yankı buldu.

Depreme Karşı Acil Önlemler

Parti lideri, İstanbul'daki depremlerin gerisinde kalınmış bir güvenlik sorunu olduğuna dikkat çekerek, "Felaket kapıdayken hala önlem alınmıyor," ifadesini kullandı. Hatimoğulları, İstanbul'un güvenliğinin Türkiye'nin genel güvenliği açısından kritik olduğunu belirtti.

Kanal İstanbul ve Mega Projeler

Hatimoğulları, Kanal İstanbul gibi mega projelerden vazgeçilmesi gerektiğini savundu. Ayrıca, İçişleri Bakanlığı'nın görevden aldığı belediye başkanlarına değinerek, seçilmiş belediye başkanlarının acilen görevlerine iade edilmesi gerektiğini ifade etti.

İş Kazaları ve Yoksulluk Sorunu

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü anımsatan Hatimoğulları, iş cinayetlerinde yaşamını yitiren işçileri andı ve son üç ayda ölen işçi sayısının 450'ye yaklaştığını, son 20 yılda ise yaklaşık 35 bin işçinin iş kazalarında hayatını kaybettiğini belirtti.

Aşırı Yoksulluk Sorunu

Hatimoğulları, Türkiye'de 3,6 milyon kişinin aşırı yoksulluk sınırında yaşadığını söyleyerek, ekonomik koşulların daha da zorlaştığını ve insanların temel ihtiyaçlarını dahi karşılamakta zorluk çektiğini ifade etti.

Çiftçilere Destek İhtiyacı

Tarım sektöründeki zorluklara da dikkat çeken Hatimoğulları, çiftçilerin borç yükünün hafifletilmesi gerektiğini vurguladı. Zirai dona maruz kalan çiftçilerin desteklenmesi gerektiği çağrısı yaptı.

Terörsüz Türkiye Hedefi

Terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın silah bırakma çağrısına değinen Hatimoğulları, demokratik bir toplumun herkesin siyasi iradesine saygı gösterilerek yaratılabileceğini söyledi.

Toplumun Beklentileri

Toplumun büyük bir beklenti içinde olduğunu belirten Hatimoğulları, iktidarın sorumluluk alması gerektiğini savundu.

Gazetecilerin Sorularına Cevap

Toplantı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Hatimoğulları, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamaları hakkında, konferans kararlarının Suriye halklarının ortak yaşam mücadelesine hizmet ettiğini belirtti.

Siyasi partilerle görüşmeler hakkında da bilgi veren Hatimoğulları, ihtiyaç duyulması halinde tekrar görüşebileceklerini ifade etti. Silahsızlanma sürecinin hızlanması gerektiğinin altını çizen Hatimoğulları, bu süreçte hızlı adımlar atılmasını istedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, partisinin TBMM grup toplantısına katıldı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, partisinin TBMM grup toplantısına katıldı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, partisinin TBMM grup toplantısına katıldı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, partisinin TBMM grup toplantısına katıldı.

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