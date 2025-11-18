Denetimli Serbestlik Yükümlüleri Ara Tatilde Okulları Yeniledi

Karşıyaka Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından yürütülen kamu hizmeti çalışmaları, ara tatil döneminde de aralıksız sürdü.

Toplam 35 yükümlü, ara tatil süresince bakım, onarım, boya ve tadilat çalışmaları gerçekleştirdi.

Çalışmanın yapıldığı okullar

Karşıyaka’da Cemil Akyüz Ortaokulu ve Karşıyaka Ortaokulu; Yeni Foça’da ise Reha Midilli İlkokulu, Reha Midilli Ortaokulu ve Yeni Foça Anaokulu yenilendi.

Sonuç ve teşekkür

Yapılan çalışmalarla birlikte okulların daha temiz, düzenli ve kullanıma hazır hale getirildiği bildirildi. Yetkililer, topluma katkı sunan tüm yükümlülere emekleri için teşekkür etti.

