Denizli Acıpayam'da Ev Yangını: 1 Kişi Hayatını Kaybetti
Olayın Detayları
Denizli’nin Acıpayam ilçesinde meydana gelen ev yangınında içeride mahsur kalan bir kişi hayatını kaybetti.
Yangın, dün akşam saatlerinde Çamlık Caddesi üzerinde bulunan Ali Rıza Epik’e ait evde başladı. Alevleri gören komşular durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alındı.
İtfaiye ekipleri yanan evin içerisine girdiklerinde 42 yaşındaki Ali Rıza Epik'i yerde hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Epik’in yangında hayatını kaybettiği belirlendi.
Soruşturma ve İşlem
Olay yeri inceleme ekibinin yanan evde yaptığı incelemelerin ardından Ali Rıza Epik’in cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morgu'na kaldırıldı.
Yangınla ve Ali Rıza Epik’in ölümüyle ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.
DENİZLİ’NİN ACIPAYAM İLÇESİNDE MEYDANA GELEN EV YANGININDA İÇERİDE MAHSUR KALAN BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ.