Denizli Acıpayam'da Ev Yangını: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde çıkan ev yangınında içeride mahsur kalan 42 yaşındaki Ali Rıza Epik hayatını kaybetti; olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 10:29
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 10:29
Denizli Acıpayam'da Ev Yangını: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Denizli Acıpayam'da Ev Yangını: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Olayın Detayları

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde meydana gelen ev yangınında içeride mahsur kalan bir kişi hayatını kaybetti.

Yangın, dün akşam saatlerinde Çamlık Caddesi üzerinde bulunan Ali Rıza Epik’e ait evde başladı. Alevleri gören komşular durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alındı.

İtfaiye ekipleri yanan evin içerisine girdiklerinde 42 yaşındaki Ali Rıza Epik'i yerde hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Epik’in yangında hayatını kaybettiği belirlendi.

Soruşturma ve İşlem

Olay yeri inceleme ekibinin yanan evde yaptığı incelemelerin ardından Ali Rıza Epik’in cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morgu'na kaldırıldı.

Yangınla ve Ali Rıza Epik’in ölümüyle ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.

DENİZLİ’NİN ACIPAYAM İLÇESİNDE MEYDANA GELEN EV YANGININDA İÇERİDE MAHSUR KALAN BİR KİŞİ HAYATINI...

DENİZLİ’NİN ACIPAYAM İLÇESİNDE MEYDANA GELEN EV YANGININDA İÇERİDE MAHSUR KALAN BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ.

DENİZLİ’NİN ACIPAYAM İLÇESİNDE MEYDANA GELEN EV YANGININDA İÇERİDE MAHSUR KALAN BİR KİŞİ HAYATINI...

İLGİLİ HABERLER

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mustafa Şahin'den Dünya Engelliler Günü'nde Akülü Sandalye Desteği
2
Uludağ'da Kar Kalınlığı 6 Santimetreye Geriledi
3
Diyarbakır İl Sağlık Müdürü Asiltürk 112 Çağrı Merkezi'nde Göreve Katıldı
4
Bakan Hakan Fidan Brüksel'de: NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile Görüştü
5
Trabzon'un 170 Yıllık Afet Gerçeği: Seller ve Heyelanlar Öne Çıkıyor
6
Aydın Valisi Yakup Canbolat: "Tüm özel bireylerimiz, bizler için birer ilham kaynağıdır"
7
Antalya'da Sigara İsteyen Çocukların Bıçaklı Saldırısı: Genç Yaralandı

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde