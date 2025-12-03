Denizli'de 15 Yaşındaki Genç Tüfekle Oynarken Kız Arkadaşını Öldürdü — Dağda Yakalandı

Denizli Pamukkale'de 15 yaşındaki Burak K., babasına ait ruhsatsız tüfekle oynarken İran uyruklu kız arkadaşı Zahra Jahani'yi vurdu; genç kız hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 06:14
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 06:14
Olayın Detayları

Denizli'nin Pamukkale ilçesi Akköy Mahallesinde meydana gelen olay, dün saat 17.00 sıralarında gerçekleşti. İddiaya göre, lise öğrencisi Burak K. (15), ailesiyle yaşadığı evde yalnızken İran uyruklu kız arkadaşı Zahra Jahani (15)'yi evine davet etti. Jahani, erkek arkadaşının evine kız kardeşiyle birlikte gitti.

Üç arkadaş evde otururken, Burak K. babasına ait olduğu belirtilen ruhsatsız av tüfeğini odadan getirip oynadı. Bu sırada tüfek birden ateş aldı ve çıkan saçmalar Zahra Jahani’nin başına isabet etti. Jahani kanlar içinde yere yığılırken, kız kardeşi dışarı çıkarak "Ablamı öldürdü" diye bağırdı. Korkuya kapılan Burak K. evden kaçtı.

Çocuğun çığlıkları ve silah sesini duyan komşular durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, başından vurulan Zahra Jahani'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Jahani’nin cenazesi, inceleme sonrası otopsi için Adli Tıp Kurumu Denizli Bölge Başkanlığı morguna kaldırıldı.

Olayın ardından evden kaçan Burak K., evin yaklaşık 4 kilometre uzaklığındaki Karakaya Dağı'nda jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Gencin alınan ilk ifadesinde, "Şakasına tüfeği yüzüne doğru doğrulttum. Zahra Jahani ise 'Yapamazsın' dedi. Bende içi boş sanarak tetiğe bastım, tüfek birden ateş aldı" dediği öğrenildi.

