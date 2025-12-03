Denizli'de 15 Yaşındaki Genç Tüfekle Oynarken Kız Arkadaşını Öldürdü — Dağda Yakalandı

Olayın Detayları

Denizli'nin Pamukkale ilçesi Akköy Mahallesinde meydana gelen olay, dün saat 17.00 sıralarında gerçekleşti. İddiaya göre, lise öğrencisi Burak K. (15), ailesiyle yaşadığı evde yalnızken İran uyruklu kız arkadaşı Zahra Jahani (15)'yi evine davet etti. Jahani, erkek arkadaşının evine kız kardeşiyle birlikte gitti.

Üç arkadaş evde otururken, Burak K. babasına ait olduğu belirtilen ruhsatsız av tüfeğini odadan getirip oynadı. Bu sırada tüfek birden ateş aldı ve çıkan saçmalar Zahra Jahani’nin başına isabet etti. Jahani kanlar içinde yere yığılırken, kız kardeşi dışarı çıkarak "Ablamı öldürdü" diye bağırdı. Korkuya kapılan Burak K. evden kaçtı.

Çocuğun çığlıkları ve silah sesini duyan komşular durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, başından vurulan Zahra Jahani'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Jahani’nin cenazesi, inceleme sonrası otopsi için Adli Tıp Kurumu Denizli Bölge Başkanlığı morguna kaldırıldı.

Olayın ardından evden kaçan Burak K., evin yaklaşık 4 kilometre uzaklığındaki Karakaya Dağı'nda jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Gencin alınan ilk ifadesinde, "Şakasına tüfeği yüzüne doğru doğrulttum. Zahra Jahani ise 'Yapamazsın' dedi. Bende içi boş sanarak tetiğe bastım, tüfek birden ateş aldı" dediği öğrenildi.

DENİZLİ’DE, LİSE ÖĞRENCİSİ BABASINA AİT RUHSATSIZ TÜFEKLE OYNADIĞI SIRADA, SİLAHIN ATEŞ AÇMASI SONUCU İRAN UYRUKLU KIZ ARKADAŞININ BAŞINDAN VURDU. OLAYIN ARDINDAN 15 YAŞINDAKİ GENÇ KIZ HAYATINI KAYBEDERKEN, ERKEK ŞAHIS KAÇTIĞI DAĞDA YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI.