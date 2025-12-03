Denizli’de 68 Yaşındaki Adam, Hayatını Kurtaran 112 Ekibini Her Fırsatta Ziyaret Ediyor

İki yıl üst üste kalp krizi geçiren Tanboğa, minnettarlığını hiç unutmadı

Denizli’nin Güney ilçesi Haylamaz Mahallesi’nde yaşayan 68 yaşındaki Ramazan Tanboğa, iki yıl üst üste geçirdiği kalp krizlerinde kendisini hayata döndüren Güney 112 Acil Sağlık İstasyonu ekiplerini her fırsatta ziyaret ediyor.

2022 yılında evinde aniden fenalaşan ve ailesinin 112’yi aramasıyla müdahale edilen Tanboğa’nın ilk müdahalesi Güney’de yapıldıktan sonra Denizli Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Yolda kalbi duran yaşlı adama ambulansta görevli sağlık çalışanları kalp masajı yaparak hastaneye yetiştirdi.

Hastanede tıkalı olan 4 damarı açılan ve iki günü yoğun bakım olmak üzere bir hafta hastanede kalan Tanboğa, sağlığına kavuşarak taburcu edildi.

Aradan bir yıl geçtikten sonra 2023 yılında göğüs ağrısı şikâyetiyle evinde tekrar fenalaşan ve yine kalbi duran Tanboğa’ya Güney 112 ekipleri ilk müdahaleyi yaparak bir kez daha yaşamını kurtardı.

Yaşadığı bu olayların ardından Tanboğa, Güney 112 Acil Sağlık İstasyonu çalışanlarını unutmadı ve sık sık ziyaretlere başladı. Bu hafta 112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası olması nedeniyle minnet duygularını iletmek için çiçek ve tatlı alarak ekipleri ziyaret etti ve sağlık çalışanlarına elleriyle tatlı yedirdi.

Ramazan Tanboğa ziyaretinde duygularını şöyle dile getirdi: "Onların sayesinde hayattayım, ne kadar teşekkür etsem az"

Tanboğa sözlerine şöyle devam etti: "2022 ve 2023 yıllarında iki kez kalp krizi geçirdim, ikisinde de kalbim durdu. Güney’de bulunan 112 Acil Sağlık İstasyonu’ndaki sağlık çalışanları iki olayda da çok hızlı müdahale ederek benim tekrar yaşamamı sağladı. Tüm sağlık çalışanlarından Allah razı olsun, konu komşu benim cenazemi beklerken, onlar sayesinde tekrar evime sapasağlam dönebildim. 112 Acil Sağlık Hizmetli Haftası’nda da bir kez daha yanlarına giderek teşekkürlerimi ilettim. Allah hepsine uzun ömürler versin"

Güney 112 ekiplerinin hızlı müdahalesi ve Tanboğa’nın vefası, sağlık çalışanlarına yönelik minnet duygusunun güçlü bir örneği olarak kayda geçti.

DENİZLİ’DE YAŞAYAN 68 YAŞINDAKİ ADAM İKİ YIL ÜST ÜSTE GEÇİRDİĞİ KALP KRİZLERİNDE KENDİSİNİ YAŞAMA GERİ DÖNDÜREN SAĞLIK ÇALIŞANLARINI HER FIRSATTA ZİYARET ETMEYE BAŞLADI. HAYATINI 2 KEZ KURTARAN SAĞLIK ÇALIŞANLARINI ZİYARET EDEN RAMAZAN TANBOĞA, "ONLARIN SAYESİNDE HAYATTAYIM, NE KADAR TEŞEKKÜR ETSEM AZ" DEDİ.