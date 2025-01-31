Denizli'de Bıçaklı Cinayet: Şüpheli Tutuklandı

Denizli'de Bıçaklı Cinayet Olayı

Denizli'nin Çivril ilçesinde, Akpınar Mahallesi'nde meydana gelen bıçaklı cinayet olayı, herkesin dikkatini çekti. Kavga ettiği kişiyi bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen şüpheli E.K., gözaltına alındı.

Tamer Cura'nın Ölümü

Olay, önceki gün bir gazinoda gerçekleşti. Tamer Cura (26), E.K. ile girdiği tartışma sonrasında bıçakla yaralanmış, hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir.

Şüpheli Tutuklandı

Jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alınan E.K.'nin işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.