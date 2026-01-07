Denizli'de Geleceğin Doktorları Evde Sağlık Hizmetlerinde Deneyim Kazanacak

Denizli'de tıp öğrencileri evde sağlık hizmetlerinde uygulamalı eğitim alacak

DENİZLİ (İHA) – Denizli'de başlatılan projeyle tıp fakültesi birinci sınıf öğrencileri, evde sağlık hizmetleri kapsamında saha deneyimi kazanacak.

Projenin arka planı

Denizli'de tıp eğitimi veren Prof. Dr. Göksel Altınışık Ergur, son 2 yıldır birinci sınıf öğrencilerinin ilk dersine hasta ve hasta yakınlarını davet ederek öğrencilere hekimliğin sosyal yönünü erken dönemde göstermeyi hedefliyor. Bu yaklaşım, öğrencilerin hastaları yalnızca biyolojik açıdan değil; aile, çevre ve psikososyal bağlamları ile birlikte değerlendirmelerini amaçlıyor.

Pilot uygulama ve eğitim hedefleri

Prof. Altınışık Ergur, geliştirdiği projeyle öğrencileri evde sağlık hizmetlerine eşlik ettirerek saha temelli bir eğitim pilotu başlattı. Uygulama sayesinde öğrenciler, hastaların günlük yaşam koşullarının hastalık gelişimi ve tedaviye yanıt üzerindeki etkilerini doğrudan gözlemleme fırsatı bulacak.

Bilimsellik ve müfredata entegrasyon

Prof. Dr. Göksel Altınışık Ergur, projenin her aşamasının bilimsel veriler ışığında analiz edileceğini belirtti. Alan çalışmaları çeşitlendirildikçe ve öğrenciler günlük tıp pratiklerinin içinde yer aldıkça, eğitimin niteliğinin artacağının altını çizdi. Ayrıca uluslararası rehberlerin, tıp fakültesi öğrencilerinin olabildiğince erken dönemde hekimlik deneyimi kazanmalarını önerdiğini vurguladı.

Gelecek vizyonu

Ergur, nihai hedeflerinin bu tür alan çalışmalarını tıp eğitimi müfredatına entegre edecek bir program geliştirmek olduğunu ifade etti. Uygulamanın ülke çapında yaygınlaşmasının ve uluslararası bağlamda tıp eğitimine katkı sağlamasının beklendiğini sözlerine ekledi.

