Kepez Belediyesi Sağlık Merkezi'nden 239 bin 112 sağlık dokunuşu
Kepez Belediyesi’nin sosyal belediyecilik anlayışıyla hizmet veren Sağlık Merkezi, 1 Nisan 2024 ile 31 Aralık 2025 tarihleri arasında 12 farklı poliklinikte toplam 239 bin 112 işlem gerçekleştirdi. Merkez, güler yüzlü personeliyle her gün yüzlerce vatandaşa kapsamlı sağlık hizmeti sundu.
12 poliklinik hizmeti
Kadın Doğum Polikliniği: 10 bin 279 işlem
Çocuk Hastalıkları Polikliniği: 23 bin 81 işlem
Genel Cerrahi Polikliniği: 8 bin 426 işlem
İç Hastalıkları: 23 bin 190 işlem
Fizik Tedavi Polikliniği: 8 bin 614 işlem
Diyetisyen: 12 bin 580 işlem
Psikolog: 3 bin 325 işlem
Göz Polikliniği: 22 bin 467 işlem
FTR uygulama: 60 bin 801 işlem
Pratisyen Hekim Polikliniği: 7 bin 324 işlem
Sağlık Raporu: 46 bin 170 işlem
Alternatif Tıp: 12 bin 855 işlem
En çok ziyaret edilen poliklinik, 60 bin 801 işlemle Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon oldu. En çok talep gören ikinci hizmet ise 46 bin 170 işlemle sağlık raporu oldu. Çocuk Hastalıkları Polikliniği, 23 bin 81 işlemle en çok ziyaret edilen poliklinikler arasında yer aldı.
Sosyal belediyecilik hizmeti
Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz ise konuyla ilgili olarak şunları söyledi: "Belediyecilik sadece yol yapmak, park yapmak değil. Sosyal belediyecilik anlayışımız gereği, sağlık hizmetlerini de vatandaşımıza ulaştırmayı bir görev biliyoruz. Belediye Sağlık Merkezimiz, 31 Aralık 2025 tarihine kadar 239 bin 112 işlem gerçekleştirdi. Bu başarıda en büyük pay, her gün vatandaşlarımıza güler yüzle hizmet veren sağlık personelimize aittir. Onlara ve bize güvenen tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.
