Kepez Belediyesi Sağlık Merkezi'nden 239 bin 112 sağlık dokunuşu

Kepez Belediyesi’nin sosyal belediyecilik anlayışıyla hizmet veren Sağlık Merkezi, 1 Nisan 2024 ile 31 Aralık 2025 tarihleri arasında 12 farklı poliklinikte toplam 239 bin 112 işlem gerçekleştirdi. Merkez, güler yüzlü personeliyle her gün yüzlerce vatandaşa kapsamlı sağlık hizmeti sundu.

12 poliklinik hizmeti

Kadın Doğum Polikliniği: 10 bin 279 işlem

Çocuk Hastalıkları Polikliniği: 23 bin 81 işlem

Genel Cerrahi Polikliniği: 8 bin 426 işlem

İç Hastalıkları: 23 bin 190 işlem

Fizik Tedavi Polikliniği: 8 bin 614 işlem

Diyetisyen: 12 bin 580 işlem

Psikolog: 3 bin 325 işlem

Göz Polikliniği: 22 bin 467 işlem

FTR uygulama: 60 bin 801 işlem

Pratisyen Hekim Polikliniği: 7 bin 324 işlem

Sağlık Raporu: 46 bin 170 işlem

Alternatif Tıp: 12 bin 855 işlem

En çok ziyaret edilen poliklinik, 60 bin 801 işlemle Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon oldu. En çok talep gören ikinci hizmet ise 46 bin 170 işlemle sağlık raporu oldu. Çocuk Hastalıkları Polikliniği, 23 bin 81 işlemle en çok ziyaret edilen poliklinikler arasında yer aldı.

Sosyal belediyecilik hizmeti

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz ise konuyla ilgili olarak şunları söyledi: "Belediyecilik sadece yol yapmak, park yapmak değil. Sosyal belediyecilik anlayışımız gereği, sağlık hizmetlerini de vatandaşımıza ulaştırmayı bir görev biliyoruz. Belediye Sağlık Merkezimiz, 31 Aralık 2025 tarihine kadar 239 bin 112 işlem gerçekleştirdi. Bu başarıda en büyük pay, her gün vatandaşlarımıza güler yüzle hizmet veren sağlık personelimize aittir. Onlara ve bize güvenen tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

