Denizli'de halk otobüsü durağa yanaşmadan yolcu indirip bindirdi; sürücünün dikkati kazayı önledi

Denizli'de halk otobüsü durağa yanaşmadan yolcu indirip bindirdi

Araç kamerasına yansıyan tehlikeli anlar, sürücünün dikkatiyle sonlandı

Denizli Büyükşehir Belediyesine ait halk otobüsü, 943 nolu Balık Hali durağına yanaşmak yerine çift şeritli yolun sol şeridinde yolcu indirme ve bindirme yaptı. O anlar aracın kamerasına yansıdı.

Olay, Merkezefendi ilçesi Saraylar Mahallesi Cumhuriyet Caddesinde meydana geldi. Görüntülerde halk otobüsünün ön kapısından yolcuların bindiği, arka kapısından ise bir yolcunun indiği ve otobüsün durağa yanaşmadığı açıkça görülüyor.

Sağ şeritten ilerleyen bir otomobil sürücüsü, otobüsün arka kapıdan da yolcu ineceğini öngörerek ani fren yaptı. Sürücünün dikkati, kapıdan inen yolcuya çarpma ihtimalini ortadan kaldırdı ve olası bir kazayı önledi.

Görüntüler, otobüs şoförünün durakta durma zorunluluğunu göz ardı ederek yol ortasında kapı açmasının ne kadar tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini bir kez daha gösterdi.

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE AİT HALK OTOBÜSÜ DURAĞA YANAŞMADAN SOL ŞERİTTE YOLCU İNDİRME VE BİNDİRME YAPTIĞI ESNADA SAĞ ŞERİTTEN İLERLEYEN SÜRÜCÜNÜN DİKKATİ KAZAYI ÖNLEDİ. ARAÇ KAMERASINA YANSIYAN O ANLARDA YOL ORTASINDA OTOBÜSÜN KAPILARININ AÇILMASIYLA İNEN YOLCUYA AZ KALSIN OTOMOBİL ÇARPIYORDU.