Denizli'de halk otobüsü durağa yanaşmadan yolcu indirip bindirdi; sürücünün dikkati kazayı önledi

Denizli'de 943 numaralı otobüs durağa yanaşmadan yol ortasında yolcu indirip bindirdi, araç kamerası kaydetti; otomobil sürücüsünün dikkati olası kazayı önledi.

Yayın Tarihi: 17.11.2025 14:13
Güncelleme Tarihi: 17.11.2025 14:13
Denizli'de halk otobüsü durağa yanaşmadan yolcu indirip bindirdi

Araç kamerasına yansıyan tehlikeli anlar, sürücünün dikkatiyle sonlandı

Denizli Büyükşehir Belediyesine ait halk otobüsü, 943 nolu Balık Hali durağına yanaşmak yerine çift şeritli yolun sol şeridinde yolcu indirme ve bindirme yaptı. O anlar aracın kamerasına yansıdı.

Olay, Merkezefendi ilçesi Saraylar Mahallesi Cumhuriyet Caddesinde meydana geldi. Görüntülerde halk otobüsünün ön kapısından yolcuların bindiği, arka kapısından ise bir yolcunun indiği ve otobüsün durağa yanaşmadığı açıkça görülüyor.

Sağ şeritten ilerleyen bir otomobil sürücüsü, otobüsün arka kapıdan da yolcu ineceğini öngörerek ani fren yaptı. Sürücünün dikkati, kapıdan inen yolcuya çarpma ihtimalini ortadan kaldırdı ve olası bir kazayı önledi.

Görüntüler, otobüs şoförünün durakta durma zorunluluğunu göz ardı ederek yol ortasında kapı açmasının ne kadar tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini bir kez daha gösterdi.

